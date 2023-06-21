Длинные новогодние и майские праздники: Минтруд подготовил проект выходных дней в 2024 году

Минтруд подготовил и представил на общественное обсуждение проект постановления правительства о переносе выходных дней в 2024 году. Как пояснили в пресс-службе ведомства, поскольку в следующем году несколько праздничных дней совпадают с выходными, предлагается следующий механизм переноса: выходные 6 января (суббота) и 7 января (воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, перенести на 10 мая и 31 декабря соответственно. Также предлагается перенести дни отдыха с 27 апреля (суббота) на 29 апреля (понедельник), с 2 ноября (суббота) на 30 апреля (вторник), с 28 декабря (суббота) на 30 декабря (понедельник).

Таким образом, новогодние каникулы продлятся 10 дней - они начнутся 30 декабря 2023 года и закончатся 8 января 2024 года. Соответственно на работу предстоит пойти во вторник, 9 января.

В феврале и марте будет по три выходных - с 23 по 25 февраля (по случаю Дня защитника Отечества) и с 8 по 10 марта (в честь Международного женского дня). Далее предполагается сделать два периода с длинными выходными - по 4 дня - первый в честь Первомая начнется с 28 апреля по 1 мая (2 мая - на работу). При этом суббота - 27 апреля - станет рабочей. Вторые длинные майские выходные в честь Дня Победы запланированы на период с 9 по 12 мая. В июне будет только один дополнительный выходной - 12 июня, когда празднуется День России. Это будет среда. День народного единства в ноябре выпадает на понедельник, поэтому нерабочими будут 3 и 4 ноября. Суббота, 2 ноября, станет рабочей.

Еще одной рабочей субботой будет 28 декабря 2024 года. Зато новогодние каникулы 2024/2025 годов начнутся уже с 29 декабря (воскресенья). Нерабочими станут 30 и 31 декабря 2024 года.

Ольга Игнатова, «Российская газета» https://rg.ru/2023/06/19/guliat-tak-guliat.html





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