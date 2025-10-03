Бережливые технологии в Лукашах

От пневмокабеля до трансформаторных подстанций

Участие в Дне информирования приняли специалисты комитета по труду и занятости Ленинградской области, Центра компетенций и Центра развития промышленности Ленинградской области. Сотрудники предприятия провели для них увлекательную экскурсию по заводским цехам, познакомили с историей завода, рассказали о выпускаемой продукции, поделились результатами реализации «бережливого» проекта.

Ленинградский опытный завод «Севзапмонтажавтоматика» – крупный производитель электрощитовой продукции и электромонтажных изделий. Завод производит пневмокабель и кабельнесущие системы, распределительные устройства высокого и низкого класса напряжения, комплектные трансформаторные подстанции. Благодаря развитой структуре на заводе реализуется полный производственный цикл – от листового металла до отгрузки готовой продукции. Продукцию завода используют тысячи коммерческих, гражданских и промышленных объектов в России и за рубежом.

Лукашевский завод специализируется на изготовлении комплектных трансформаторных подстанций (71 % от всей продукции).

- Трансформаторные подстанции – конечный вид нашего производства, – рассказал начальник отдела технического контроля АО «ЛОЗ-СЗМА» Руслан Васильев.

- Они используются для снабжения электроэнергией бытовых, хозяйственных, производственных помещений и нефтегазовой отрасли. Нашу продукцию приобретают такие компании, как «Лукойл» и «Газпром», устанавливая подстанции на местах разработки полезных ископаемых.

Создание подстанций основано на круговом цикле производства. На заготовительном участке производят корпусные изделия щитового оборудования, которые затем собираются на электромонтажном участке. На механосборочном участке сооружаются силовые каркасы зданий, в которые устанавливается высокотехнологичное электротехническое оборудование низкого и высокого напряжения.

Минута час бережёт!

В заводских цехах – чистота и порядок. Несмотря на присутствие гостей, работа здесь не останавливается ни на мгновение. И если раньше часто случался вынужденный простой, то теперь используется каждая минута. Это стало возможным в результате реализации федерального проекта «Производительность труда», предложенного командой Центра компетенций Ленинградской области.

Эксперты приступили к работе над внедрением бережливых технологий на «ЛОЗ-СЗМА» весной 2025 года. В качестве пилотного потока был выбран процесс изготовления трансформаторных подстанций. Экспертами были проведены диагностика и аудит существующей ситуации: искали причины производственной медлительности и «узкие» места. Затем был составлен план их устранения с помощью методик бережливого производства, после чего началась работа по оптимизации производства.

Как рассказал руководитель проекта, эксперт Александр Шевченко, основная проблематика проявлялась в ожидании.

- Проведенный производственный анализ показал «узкие» места в цехе покраски и на металлозаготовительном участке, – говорит он. - Причинами стали потери рабочего времени во время поиска комплектующих и полуфабрикатов, ожидания конструкторской документации, несвоевременной поставки комплектующих. Мы сформировали структуру времени протекания процессов, поделив его на значимую и незначимую работу, разработали карту материального и информационного потока.

Оптимизация по науке

Как отметил Александр Шевченко, в этот процесс активно включилась вся команда предприятия вместе с его руководителем:

- Все вместе мы очень быстро нашли причины проблем и начали разрабатывать решения, включая методику, экономящую рабочее время.

В рамках проекта была проведена работа по увеличению производительной способности малярного и металлозаготовительного участков. Для этого было оптимизировано буквально всё – от сортировки метизов до обустройства рабочих мест для мастеров. Также были внедрены системы для сварочных постов, зоны хранения заготовок, организовано многоуровневое хранение листового проката. Около 60 сотрудников предприятия прошли обучение основам бережливого производства.

- Сейчас предприятию предстоит синхронизировать работу смежных служб с процессом производства, – говорит Алексей Шевченко. - Пожелаем им удачи!

Как отметил руководитель Центра развития промышленности Ленинградской области Анатолий Иванов, государство с готовностью поддерживает предприятия в рамках национального проекта, давая им возможность выпускать больше качественной продукции.

- Принцип нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» – помочь предприятию без дополнительных капиталовложений и инвестиций производить больше продукции либо понижать ее себестоимость, – подчеркнул Анатолий Сергеевич.

- Завод в Лукашах стал отличным примером того, как это можно сделать. Время сборки каркаса для оборудования сократилось на 38 %, время протекания всего процесса – на 10 %, увеличили выработку на 15 %, снизили уровень незавершенного производства на 19 %. Это достаточно хорошие цифры. Предприятие стало работать быстрее и эффективнее. Кроме того, очень важно помочь предприятиям возродить определенную культуру производства, которая была частично утрачена. На Лукашевском заводе это получается!

