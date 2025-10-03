«СВОими руками» – для нашей победы!

Клуб был создан 28 февраля 2025 года. Было это так. В культурно-досуговый центр «Сусанинский» приехали представители фонда «ZOV Федотовой» и провели мастер-класс по плетению маскировочных сетей. Дело пришлось по душе, многие в поселке хотели оказывать посильную помощь нашим бойцам, но не все знали, как это можно сделать. И вот – решение: мастерицы берут в фонде «ZOV Федотовой» материал, привозят в клуб, работают и отвозят готовые сети назад в фонд, а там их уже передают по назначению.

В клубе объединились представители женсовета и совета ветеранов Сусанинского территориального управления, волонтеры и просто неравнодушные жители. Свою первую сеть женщины сплели 6 марта 2025 года. Всего за полгода они передали на фронт 110 маскировочных сетей!

На время плетения клуб занимает холл КДЦ «Сусанинский». Здесь, условно, и резательный цех, и цех плетения, и цех упаковки. В числе самых активных участниц клуба – Ирина Степаненко и Татьяна Егунова. С ответственной работой по подготовке материала для плетения отлично справляются Анна Моисеенкова и Ирина Яковлева. Мастерица Ольга Гурочкина довязывает верхнюю часть изделия, где самая сложная работа, и заканчивает сеть. Кстати, она же больше всех собирает гуманитарной помощи. Есть женщины, которые не могут приходить в клуб, но выполняют свою часть работы дома. К примеру, надомница Екатерина Листвина по особой технологии, вручную делает насечку на ленте.

Когда рабочий день подходит к концу, мастерицы освобождают холл, потому что в КДЦ проходят мероприятия, занимаются кружки, ведется клубная работа.

Сейчас в клубе постоянно работает 15 женщин, им помогают родные и близкие. Муж одной из женщин достал специальное стекло для резки материала, другой закрепил рейки. А еще мужья привозят материал и готовую продукцию. Так все вместе приближают победу.

Сети спасают

Маскировочные сети бывают разные по назначению и по-разному плетутся. Есть машинного плетения, есть ручной работы.

- Мы обучились и плетем то, что нужно, и для тех, кому нужно. Делаем всё так, как научили в фонде «ZOV Федотовой», а они, в свою очередь, изучили, что требуется на фронте. Наши сети закрывают человека и боевую машину, танки, гаубицы. Возможно, другие организации плетут сети для других целей. Есть сети, которые используют в помещении (у них узел, который мы закрываем, не закрыт). Но, к примеру, тот же костюм «лешего» плетется по другой технологии, – поясняет Татьяна Ивановна. И сходу приводит массу примеров, когда маскировочные сети реально спасают людей.

Бойцы рассказывали, как сеткой, изготовленной руками сусанинских мастериц, накрывали раненого, и он лежал несколько суток, пока не появилась возможность его эвакуировать. Такие вести придают сил и уверенности, что работа ведется в правильном направлении.

Клуб – семья

Сусанинские мастерицы ощущают себя в клубе как одна семья. И в этой семье все вместе и в дни государственных праздников, и в дни рождения участников коллектива. Отмечаются и юбилейные выпуски маскировочных сетей.

В клубе есть своя поэтесса – Надежда Цветкова, которая каждой сетке посвящает стихотворение. Поэтические строки, воспевающие труд, победу и нашу Родину, публикуются на страничках фонда и клуба.

Пока работа спорится, мастерицы ведут беседу: вспоминают былые годы, делятся новостями, рецептами.

- Огромное спасибо коллективу КДЦ за отношение и отзывчивость, а местной администрации – за всестороннюю поддержку. Мы сюда приходим не только плести, а живем одной большой семьей. Задали себе такой активный ритм, что скучаем, когда не видимся. И чувствуем, что наш боевой настрой поднимает и наше здоровье, – говорит Татьяна Ивановна Волкова.

Коллектив старается чаще выезжать на совместные экскурсии. Мастерицы уже побывали в Константиновском и Екатерининском дворцах, в музее «Дом станционного смотрителя», на мемориале в Зайцево. Для укрепления физической формы организована гимнастика.

Помощь СВОим

Картина была бы неполной, если не рассказать о гуманитарной помощи, которую оказывают мастерицы нашим бойцам с первых дней начала СВО. Татьяна Ивановна Волкова – авторитетный и опытный организатор – возглавила инициативную комиссию и сразу начала собирать средства для закупки гуманитарной помощи. Учет и контроль за расходованием денег у нее самый тщательный.

- Храню все списки. Вторая тетрадка заканчивается. Здесь нет бесфамильных денег. Каждый вписан. На сегодня благодаря женщинам, которые с каждой пенсии вносят денежку, мы собрали 1 миллион 128 тысяч руб-лей. Такую сумму вряд ли кто собрал, да и вообще с деньгами стараются не связываться. А у нас всё четко и прозрачно. Мы очень щепетильно подходим к сбору денег – вопросов к нам не может быть. Люди знают, чем мы занимаемся. В холле администрации висит стенд о нашей работе, – рассказывает Татьяна Ивановна.

Первые закупки полностью удовлетворяли заявки земляков с фронта. Среди тех, кто обратился, – Денис Т., Денис З., Сергей С., Алексей В. Пока цены не выросли, на собранные средства можно было купить многое. Приходили ребята в отпуск и покупали, что нужно.

К концу 2023 года ситуация изменилась: волонтеры СВО стали закупаться самостоятельно. Собрали сумму – купили, записали, приложили чеки.

- У нашей команды работа разносторонняя. Помогаем госпиталям, закупаем вещи и продукты. Сейчас мы можем посещать раненых, лично передавать средства гигиены. На Пасху возили куличи. Отправляли на фронт посылки, но они возвращались. Нам объяснили: ребята на боевом задании и не могут получить. Тогда приняли другое решение. Ребята приходят в отпуск, а у нас для них готов весь ассортимент: трусы, носки, футболки, теплая одежда, термобелье плюс сладости из «корзины доброты», что пополняется в магазине. У кого-то вызывает усмешку: «Трусы-носки!» А ведь это самое необходимое для человека. Как без гигиены! Если что-то нужно дополнительно, деньги у нас в наличии. Если не хватает, каждый из нас понимает ситуацию, мы пополняем бюджет и приобретаем, – говорит Татьяна Ивановна.

Помимо этого, конечно, бойцы делают заявки на большие покупки. Сусанинцы уже приобрели машину «Нива», генераторы, принтеры, рации. Один молодой человек передал новую бензопилу, пушку-обогреватель и много строительного материала. Вместе с гуманитаркой всё было переправлено на фронт. А еще женщины вяжут простые шерстяные носки – это тоже по заказу.

Последние полгода сусанинские волонтеры СВО работают через фонд «ZOV Федотовой».

- Помощь идет целевая. Спальники, медикаменты, термосы, микроволновки, влажные салфетки, сухой душ, а также полотенца, простыни, постельное белье для госпиталей, где оказывается первая помощь. Даже не перечислить всего, что мы собираем и закупаем. Во все регионы, где люди пострадали и остались без имущества, направляются детские и взрослые вещи, – рассказывает Татьяна Ивановна.

Сын участницы клуба «СВОими руками» изготовил 700 крюков-кошек. Тактический крюк-кошка – разборный инструмент, который используют для эвакуации раненых, разминирования, преодоления препятствий, подъема грузов и в других целях. Это огромный подарок! Тем более что бойцы из Сусанино служат в эвакуационном отряде.

Часть «кошек» мастерицы отдали волонтерам, которые ездят на фронт. Остальные по заявкам ушли на фронт через «ZOV Федотовой».

Мы говорим «спасибо!»

- У нас есть человек, который взял на себя ответственность и самую трудоемкую работу. Это Татьяна Ивановна Волкова. Многое решает ее авторитет, ей доверяют. И она всех хорошо знает. Ее опыт здесь очень пригодился. Она каждому позвонит. С каждым поговорит, поймет, поддержит. Если что-то случилось – обязательно поможет. Мы под ее крылышком! – говорят сусанинские плетуньи.

Подводя итоги очередного клубного дня, Татьяна Ивановна Волкова не устает благодарить своих подруг-единомышленниц за активную гражданскую позицию. И как с этим не согласиться! Клуб «СВОими руками» объединил людей, которые не на словах, а на деле приближают нашу победу и отдаются этой работе всей душой и сердцем.

Татьяна Можаева