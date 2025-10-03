Большеколпанский Дом культуры – сердце родной земли

Большеколпанский культурно-досуговый центр (КДЦ) неоднократно был признан лучшим сельским Домом культуры Гатчинской земли и не раз становился лауреатом премии «Звезда культуры» Ленинградской области. О жизни этого замечательного учреждения, объединившего сотни жителей деревни Большие Колпаны, села Никольское и других близлежащих населенных пунктов, мы поговорили с его директором Ириной Федоровой.

«Поначалу было страшно...»

История Большеколпанского Дома культуры началась задолго до постройки нового здания, расположившегося в Больших Колпанах на улице Садовой.

- Почти сразу после окончания Великой Отечественной войны на базе совхоза «Гатчинский» в деревянном здании в центре поселка открылась изба-читальня, ставшая, по сути, сельским клубом для местных жителей, – рассказала Ирина Вениаминовна. - С этого момента культурная жизнь Больших Колпан начала активно развиваться. Люди и трудились, и культурно отдыхали. Вечерами после работы здесь собиралась молодежь – потанцевать и пообщаться. Работали здесь и кружки по интересам.

В начале 1970-х годов в Больших Колпанах было построено новое здание для клуба, и культурная жизнь этой территории забила с новой силой.

- Я родилась в деревне Большие Колпаны и хорошо помню, каким тогда был Дом культуры, – рассказывает Ирина Вениаминовна. - Здесь был хороший кинотеатр, и мы с родителями ходили на все киносеансы. Потом я пришла сюда заниматься хореографией. К сожалению, это были времена, когда чуть ли не каждый год менялись руководители Дома культуры, а вместе с ними происходили изменения и в самом коллективе. Ничего не удерживалось и не сохранялось...

Окончив школу, Ирина Вениаминовна уехала из Больших Колпан на учебу в Ленинград.

- Пока училась, совсем не знала, что здесь происходит, – вспоминает она. - В девяностых годах предприятия стали разваливаться, и я вернулась в Большие Колпаны. Я уже была замужем, мой сын готовился идти в первый класс. Однажды я встретилась со своей первой учительницей, Светланой Алексеевной Борисовой, которая тогда возглавляла Большеколпанский Дом культуры. Она пригласила меня поработать с ней, и я решила попробовать.

Придя в это учреждение сначала как руководитель кружка, в 1999 году Ирина Федорова стала директором Большеколпанского Дома культуры.

- Поначалу было страшно, – вспоминает она. - С 1992 года учреждением никто не занимался. Когда я пришла сюда, здание пребывало в полном запустении, по коридорам гулял ветер. Все окна были выбиты и заколочены деревянными досками – горбылем. Крыша текла, в помещениях была высокая влажность и постоянная сырость. Система отопления постоянно прорывалась, и в здании буквально стояла завеса пара. Здесь не было вообще ничего, включая мебель. Чтобы провести какое-нибудь мероприятие, приходилось тащить сюда столы, стулья, скамейки из местной школы. Я пришла сюда работать со своим столом, который мне купил папа, когда я пошла в первый класс. Поставила стол посреди кабинета на первом этаже, потому что боялась придвинуть его к стене: здесь ходили огромные крысы. Работая, я всё время озиралась: боялась, что меня съедят! И всё-таки я осталась здесь...

Со временем Большеколпанский Дом культуры обзавелся всем необходимым, начал обрастать профессиональными и талантливыми сотрудниками и коллективами. Расцвет учреждения пришелся на период, когда оно было передано администрации Большеколпанского поселения. В 2017 году здание было реконструировано, почти в два раза увеличив свою площадь.

- На сегодняшний день Большеколпанский центр культуры живет полноценной жизнью. Я очень горда за наше учреждение и его коллектив, – говорит Ирина Федорова. - Нас очень поддерживают комитет по культуре и туризму Гатчинского округа и Большеколпанское территориальное управление, и я уверена, что с их помощью у нас всё получится!

Таланты и поклонники

В Большеколпанском КДЦ работают творческие и спортивные коллективы, кружки и любительские объединения, куда входит более пятисот юных и взрослых жителей поселения. Представлены народная, классическая и современная хореография, народный и эстрадный вокал, театральное, изобразительное и декоративно-прикладное творчество, цирковые и спортивные секции. Многие коллективы с честью представляют Гатчинский округ на престижных международных и всероссийских фестивалях и конкурсах.

- Наши кружки и секции работают не только у нас, в Больших Колпанах, но и в селе Никольское (рисование, прикладное творчество, дзюдо, спортивный зал «Атлант»), – говорит Ирина Федорова. - Мы давно и плодотворно сотрудничаем с Никольской и Большеколпанской библиотеками, разместившимися в нашем Доме культуры.

Среди старейших коллективов – легендарный хор русской народной песни «Околица», образовавшийся еще в конце девяностых годов. В 2010 году здесь появился свой вокально-инструментальный ансамбль «СССР», который радует как ретро-музыкой, так и современными композициями.

Вот уже много лет работает творческое объединение «Таланты и поклонники», которым руководит бывший директор этого учреждения – Светлана Борисова.

- Светлана Алексеевна – человек, который не может сидеть дома! – улыбается Ирина Федорова. - В клубе проводятся творческие встречи, посвященные современным поэтам, музыкантам, художникам. Недавно, например, прошел вечер памяти талантливого поэта и композитора Александра Корешкова. На эти вечера может прийти любой творческий человек, чтобы показать свое мастерство.

Не так давно стартовал еще один интересный творческий проект, которым руководит гатчинский поэт Александр Ладуров. На встречи с талантливыми людьми в Большие Колпаны приезжают гости не только из Гатчины, но и из других городов Ленинградской области.

- Растим мы и свое новое поколение педагогов и руководителей студий, – рассказывает Ирина Вениаминовна. - К нам на работу приходят наши бывшие воспитанники. Руководитель студии «Лицедейчики» и очень хороший режиссер всех наших массовых мероприятий – Лариса Елагина – занималась у нас в театральной студии с 6 лет. Цирковым коллективом «Микс» руководит молодой педагог Ярослав Согласов, который закончил цирковое училище в Москве.

Совсем недавно в Большеколпанском КДЦ появилась клубная студия «Барабанщицы». Скоро откроются еще два направления: студия изобразительного творчества и кружок «Знайка», где будут заниматься с самыми маленькими жителями Больших Колпан.

И полезно, и интересно!

- Мы активно сотрудничаем с Большеколпанской и Никольской школами, – рассказывает Ирина Федорова. - Никольская школа скоро будет отмечать юбилей, и мы активно готовим программу этого праздника. В декабре мы будем отмечать юбилей деревни Малые Колпаны, к которому также готовим большое праздничное мероприятие. Кстати, все праздники мы проводим своими силами, приглашая звезд лишь на День поселка. У нас всегда собирается много зрителей, когда выступают наши коллективы, и это просто замечательно! Наши коллективы часто дают благотворительные концерты для пациентов больницы им. Кащенко в Никольском и жителей села.

Конечно, в Большеколпанском КДЦ проходит и много развлекательных мероприятий.

- 18 ноября мы уже не в первый раз будем отмечать день рождения Деда Мороза, – рассказала Ирина Федорова. - Этот праздник пользуется большой популярностью у местных жителей. Мы приглашаем всех мальчишек от четырех лет, в том числе и из других поселений Гатчинского округа, принять участие в конкурсе «Юный Дедушка Мороз». У каждого есть возможность показать свои знания, умения и энергию. В декабре у нас будут проходить новогодние детские елки. Широко и дружно проходят Масленичные гуляния как в Больших Колпанах, так и в Никольском. Летом мы тесно сотрудничаем со школьными лагерями. Приезжают к нам и дети из гатчинского лагеря Центра детского творчества «Журавушка».

Большое внимание в Большеколпанском КДЦ уделяется работе с молодежью и волонтерскому движению.

- Всё, что касается патриотического воспитания молодежи, стоит у нас на первом месте, – говорит директор учреждения.

- На протяжении всего года у нас проходит множество мероприятий, приуроченных ко всем важным датам. Это и уроки мужества, и торжественные встречи, и концерты. Так, 27 января уже традиционно проходит конкурс патриотической песни для школьников, посвященный снятию блокады Ленинграда. В феврале мы проводим конкурс песни «Души, опаленные войной», посвященный выводу наших войск из Афганистана и участникам всех локальных войн.

На базе Дома культуры действует своя «Молодежка». Ребята приходят сюда учиться у профессионалов и заниматься волонтерством.

- Ни одно из наших мероприятий не проходит без молодежи, – говорит Ирина Вениаминовна. - Так, например, ребята приняли самое активное участие в выборах губернатора, помогая организаторам встречать и провожать пожилых людей.

В Большеколпанском КДЦ организована небольшая музейная экспозиция, в которой собраны артефакты времен Великой Отечественной войны, переданные местными поисковыми отрядами. В малом концертном зале выставляются талантливые гатчинские художники.

- Я очень люблю свою работу, – признается Ирина Вениаминовна. - Всегда прихожу домой в хорошем настроении, потому что получаю здесь массу положительных эмоций. А когда проходят мероприятия и люди благодарят, у меня просто крылья вырастают: ты сделал что-то хорошее и доброе для людей, а значит, день прошел не зря! Конечно, хочется, чтобы наш Дом культуры развивался и процветал дальше. Важно, чтобы нашему коллективу было уютно в нем работать, а посетителям было бы приятно посещать наше учреждение. Я хотела бы пожелать нашим жителям, чтобы они не сидели дома, а приходили к нам, находили себя, развивали свои таланты. У нас преподают настоящие профессионалы, и можно найти занятие по душе на любой вкус: хотите танцевать, петь или заниматься в цирковой студии – пожалуйста! Мы всегда рады новым людям и открыты для любых интересных и полезных инициатив. По-другому нельзя!

Юлия Лысанюк