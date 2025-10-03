«Волонтёрский десант» в «Роще памяти»

Инициаторами субботника стали участники социального проекта «Волонтерский десант «Зажигаем сердца», который реализует клуб «Деревенские жизнелюбы» Войсковицкой школы третьего возраста. К ним присоединились волонтеры из Гатчинской школы третьего возраста, жители деревни Малые Колпаны, ребята из «Движения первых».

Субботник у народного мемориала в Малых Колпанах стал последним в этом году. Главной задачей его участников стала подготовка Рощи памяти к скорой зиме. Волонтеры навели порядок на клумбах, выкосили траву, убрали засохшие растения, посадили саженцы деревьев, обновили цветы в вазонах возле баннеров. Пожилым людям помогали Иван и Илья – молодые люди из поселка Новый Учхоз, представляющие молодежную организацию «Движение первых».

«Серебряные» волонтеры Гатчинского округа выражают огромную благодарность организаторам субботника: старосте деревни Малые Колпаны Ольге Павловой, Ирине Пунгар, «Движению первых» и всем, кто помогал привести в порядок памятное для всех место. Как они считают, именно такие мероприятия, в которых молодежь и взрослые работают вместе ради сохранения истории нашей Родины, лучше всего знакомят и сплачивают жителей Гатчинского округа, способствуя передаче традиций из поколения в поколение.

Напомним, «Роща памяти» – общественное пространство, созданное в 2019 году местными жителями по инициативе старосты деревни Малые Колпаны Ольги Павловой. «Роща памяти» ежегодно пополняется новыми саженцами и благоустраивается. Каждое высаженное дерево посвящено людям, защищавшим свободу и независимость нашей Родины. Также здесь размещены баннеры с фотографиями тех, кто приближал нашу Победу в Великой Отечественной войне, и современных героев Гатчинской земли, погибших на фронтах СВО.

Проект реализуется при поддержке администрации Гатчинского муниципального округа.

Подготовила Юлия Лысанюк