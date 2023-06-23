Определены планы по уничтожению борщевика в 2024 году

В комитете по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу региона завершился первый в этом году конкурс на предоставление субсидий муниципальным образованиям на уничтожение борщевика.

«Область – разработала программу борьбы с борщевиком, определила методику, добилась внесения борщевика в список сорных растений, что делает борьбу с ним – обязанностью всех землепользователей, оплачивает до 95% расходов поселений на борьбу с борщевиком, внесла изменения в регионально законодательство, позволяющее муниципалитетам вести контроль за нерадивыми пользователями земли. Необходимо активно пользоваться всеми этими возможностями. Мы ждем новые поселения для включения в программу», – прокомментировал заместитель Председателя Правительства Ленинградской области – председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.

Жителям региона, в случае обнаружения на территории борщевика, необходимо свериться со списком, если поселения нет в перечне — обратиться в администрацию муниципалитета для включения в госпрограмму по борьбе с борщевиком.

В Гатчинском районе субсидии получат Большеколпанское поселение (там обработают 90,50 га), Войсковицкое (140,10), Вырицкое (1,31), Елизаветинское (176,50), Кобринское (40,14), Новосветское (88,00), Пудомягское (69,00), Пудостьское (42,00), Рождественское (0,6), Сиверское (23,65), Сусанинское (29,00), Сяськелевское (31,70) поселения.

В 2023 году в рамках госпрограммы работы по уничтожению борщевика проводятся в 106 городских и сельских поселениях на общей площади 5 тысяч гектар, что на 10,8% больше, чем в прошлом году. Кроме того, поселения и предприятия региона за счет собственных средств проводят окашивание и химическую обработку территорий, засоренных борщевиком Сосновского.