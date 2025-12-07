Кто останется без света 8 декабря в Гатчинском районе
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 8 декабря 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
08.12.2025 с 10:00 до 18:00
Вырицкое ТУ:
п. Чаща, ул. Центральная.
08.12.2025 с 10:00 до 17:00
Большеколпанское ТУ:
д. Парицы.
08.12.2025 с 10:00 до 17:00
Большеколпанское ТУ:
д. Остров (частично).
08.12.2025 с 09:00 до 17:00
Новосветское ТУ:
п. Новый Свет, (промзона).
08.12.2025 с 09:00 до 17:00
Сяськелевское ТУ:
д. Большое Ондрово, пилорама.
08.12.2025 с 09:00 до 17:00
Елизаветинское ТУ:
п. Елизаветино (частично),
д. Эду,
д. Ижора, промзона.
