Кто останется без света 8 декабря в Гатчинском районе

Представьте себе такое место, где каждый ребенок может за один день побывать и акробатом, и жонглером, и эквилибристом! В цирковой студии «Радуга», которая действует при Центре творчества юных города Гатчины, не умеют скучать. Здесь открывается целый мир не только ярких цирковых жанров, но и волшебства – мир, в котором сбываются самые смелые мечты и оживают невероятные истории.