Кто останется без света 8 декабря в Гатчинском районе

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 8 декабря 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

08.12.2025 с 10:00 до 18:00

Вырицкое ТУ:

п. Чаща, ул. Центральная. 

 

08.12.2025 с 10:00 до 17:00

Большеколпанское ТУ:

д. Парицы.       

 

08.12.2025 с 10:00 до 17:00

Большеколпанское ТУ:

д. Остров (частично).

 

    08.12.2025 с 09:00 до 17:00

Новосветское ТУ:

п. Новый Свет, (промзона).

 

08.12.2025 с 09:00 до 17:00

Сяськелевское ТУ:

    д. Большое Ондрово, пилорама.

 

08.12.2025 с 09:00 до 17:00

Елизаветинское ТУ:

    п. Елизаветино (частично),

    д. Эду,

д. Ижора, промзона. 

 