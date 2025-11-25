«Звезды культуры»-2025 из Гатчинского округа

В 2025 году на областной конкурс «Звезда культуры» было подано 85 заявок. Жюри определило победителей в 13 номинациях. На торжественной церемонии чествовали лучшие социально-культурные проекты, коллективы, учреждения и специалистов в сфере культуры.

Победителем в номинации «Лучший работник библиотеки» признана заведующая Дружногорской поселковой библиотекой Антонина Кулькова.

Дипломом победителя в номинации «Лучший молодой специалист» отмечена преподаватель Гатчинской Детской музыкальной школы им. М.М. Ипполитова-Иванова Наталья Коркина.

Специальный диплом «За долголетнее служение профессии» вручили заведующей отделом Централизованной библиотечной системы города Гатчины Наталье Юронен.

Благодарность губернатора Ленинградской области получила преподаватель Гатчинской Детской музыкальной школы им. М.М.Ипполитова-Иванова Надежда Николаева.

За многолетнюю преданность Ленинградскому областному конкурсу «Звезда культуры» благодарностью Дома народного творчества Ленинградской области награждена заместитель главы администрации Гатчинского округа по развитию сферы культуры, туризма и сохранения культурного наследия, председатель комитета по культуре и туризму Мария Титова.

В рамках праздничной программы в Луге, помимо награждения победителей, также состоялись экскурсии по Дому культуры и праздничный концерт для участников церемонии, в котором приняли участие творческие коллективы из Гатчинского и Сосновоборского округов, Лужского и Тосненского районов, профессиональные артисты из Санкт-Петербурга.

Напомним, конкурс «Звезда культуры» учрежден Комитетом по культуре и туризму и Домом народного творчества Ленинградской области и проводится с 2003 года.

Юлия Лысанюк