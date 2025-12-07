Гатчинский музей грамзаписи открыт!

Проект «Гатчинский музей грамзаписи» поддержан Президентским фондом культурных инициатив. Руководитель проекта Анатолий Горбатенко представил первым посетителям основные этапы развития грамзаписи в России. В честь праздника прозвучал самый «взрослый» экспонат выставки – фонограф Эдисона и его более «молодые» коллеги – аппараты для проигрывания граммофонных пластинок XIX, XX и XXI века.

Анатолий Горбатенко поблагодарил гостей за интерес к истории и отметил, что круг друзей музея, которые помогают ему и словом, и делом, растет. В знак благодарности первым в экспозиции был представлен коллаж в виде грампластинки с позитивным девизом «У кого сто друзей – у того свой музей».

Участников церемонии открытия, среди которых были музейные работники, предприниматели, общественные деятели, краеведы, библиотекари, приветствовали заместитель главы администрации Гатчинского округа Ольга Мясникова, председатель Общественной палаты Лариса Пункина, директор музея города Гатчины Екатерина Потоцкая и почетный гражданин Гатчинского района, краевед Андрей Бурлаков. Редкие исторические документы, фотографии, советский патефон «Дружба», грампластинки и другие тематические подарки, преподнесенные музею, займут свое место в экспозиции.

Гости тоже не остались без внимания. На память об историческом событии все участники церемонии получили брендированные сувениры, изготовленные местными производителями – шикарный торт и пряники в виде пластинки с логотипом музея от пекарни «Мельница» (Вырица), елочные игрушки и эксклюзивные часы от «Мастерской Удивительных Мозаик – МУМ» (Тайцы). Участники церемонии оставили в Книге отзывов свои добрые пожелания.

Время первых в музее грамзаписи

«Час открытых дверей» для самых первых экскурсантов прошел с большим успехом. Любознательных посетителей самого разного возраста приехало в музей много. Для них провели обзорную экскурсию по новым залам и договорились встретиться еще раз уже на тематической экскурсии.

Участниками первой групповой экскурсии стали ученики и учителя Таицкой школы. Просветительскую встречу помогла организовать и.о. директора Таицкой школы Елена Юрьевна Никонова. Школьники вели себя дисциплинированно, отвечали на вопросы. Самые эрудированные были удостоены чести «запустить» 90-летний красногвардейский патефон. На память ребятам подарили пряники с логотипом проекта и краеведческую книгу «История забытой фабрики «Граммофон» - для школьной библиотеки.

Учителя отметили, что наш город и регион получили креативную площадку для популяризации научно-технических знаний, патриотического воспитания и обмена опытом.

Одобрено старшим поколением

В первый день работы Музей грамзаписи посетили «серебряные» волонтеры Школы третьего возраста Гатчинского округа – участники Всероссийской акции «Одобрено старшим поколением» – 2025. Они прослушали экскурсию, потанцевали, сделали красивые фотографии и, конечно, оценили удобство входов, качество обслуживания, информационную доступность, атмосферу доброты и уважения. В итоге Гатчинский музей грамзаписи получил первый в своей истории почетный знак - «Одобрено старшим поколением».

Украшением праздника стал сюрприз от хореографического коллектива «Людмила» Школы третьего возраста (руководитель Людмила Петровна Семенова). Артисты исполнили два популярных танца под музыку 1930-х годов. Кстати, в фондах музея хранится большая коллекция пластинок, в том числе довоенного периода. В планах выделить музыкальную тему в отдельное направление работы музея.

Напомним, что за два года при поддержке администрации Гатчинского округа в музейно-выставочном пространстве успешно реализовано уже два проекта – «Гордимся историей Гатчины» и «Музыка Победы». В этом году проект «Гатчинский музей грамзаписи», поддержанный Президентским фондом культурных инициатив, помог преобразовать и значительно расширить экспозицию, закупить музейное оборудование, открыть новые залы и запустить серию просветительских программ.

Экскурсии в декабре

В декабре музей приглашает представителей старшего поколения на бесплатные тематические экскурсии «Звук сквозь время». Посетители узнают о достижениях в области грамзаписи и людях, которые их создавали, послушают музыку, споют, а при желании и потанцуют.

Чтобы попасть на экскурсию, нужно обязательно позвонить по телефону + 7 (921) 333 54 83 и забронировать необходимое количество мест.

Расписание экскурсий:

- 13 декабря, суббота - начало экскурсии в 12.00,

- 20 декабря, суббота - начало экскурсии в 12.00,

- 26 декабря, пятница – начало экскурсии в 17 часов.

Музей грамзаписи расположен по адресу: г. Гатчина, ул. Володарского, д. 29А.

Татьяна Можаева