«День поля» для ленинградских аграриев в Гатчинском районе

На базе племенного завода «Красногвардейский» развернулась выставка сельскохозяйственной техники и оборудования.

Более 40 компаний Северо-Запада и других регионов России представили свыше 150 единиц современной техники для сельского хозяйства: тракторы, комбайны, бороны, культиваторы, плуги, погрузчики и многое другое. Все это, благодаря господдержке, аграрии могу приобрести: область субсидирует до 50% стоимости оборудования. В 2023 году сумма субсидии составила 464 млн рублей – на 431 единицу техники. Из них 40% – техника российского производства, 23% – Беларусь.

Кормозаготовительный отряд племзавода «Красногвардейский» продемонстрировал новую технику в действии.

- Техники стало даже больше, чем в предыдущие годы, – отметил зампред правительства Ленобласти, председатель комитета по АПК Олег Малащенко. – Мало того, линейка расширилась, идет замещение западной техники иранской и китайской, не уступающей по качеству, и, конечно, очень много белорусской и российской техники. Сервисное обслуживание налажено, дефицита нет. Сегодня нужно быть очень искушенным потребителем, чтобы выбрать из всего многообразия.