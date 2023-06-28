Ленинградцы могут придумать талисман Десятилетия науки и технологий

Жители Ленобласти до 31 июля могут загрузить свой вариант Талисмана на страницу конкурса талисман.наука.рф. Выполнить изображение можно в любой технике и жанре. Талисман может быть представителем российской флоры или фауны, природным явлением, любым одушевленным предметом или придуманным персонажем. Не допускается использовать в талисмане государственные символы, товарные знаки, а также элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Отбор работ пройдёт в несколько этапов. С 1 по 31 августа волонтеры и эксперты определят шорт-лист из 40 работ. С 6 по 15 сентября отобранные талисманы будут доступны для открытого онлайн-голосования на странице конкурса. До 27 сентября координационный комитет конкурса назовет победителя.

Финалисты конкурса получат дипломы и сувениры, победитель конкурса сможет посетить Конгресс молодых ученых, а его работа станет официальным талисманом Десятилетия науки и технологий.

Более подробная информация на странице конкурса и на официальном сайте Десятилетии науки и технологий наука.рф.