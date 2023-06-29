Какие новшества ждут студентов ГИЭФПТ в Гатчине

Эксперты ведущего интернет-сервиса hh.ru составили перечень лучших вузов России, выпускающих самых востребованных и успешных специалистов на рынке труда. В данный рейтинг вошло два высших учебных заведения Ленинградской области, один из которых - Государственный институт экономики, финансов, права и технологий. В этом году вуз занял более высокую строчку в сравнении с прошлым годом, поднявшись до 78 места. Причем, показатели выросли сразу на 141 пункт.

Как меняется система подготовки в институте? Какие новые профессии появляются? Готов ли вуз к глобальным изменениям в стандартах образования, запланированным на 2024 год? Эти вопросы мы адресовали врио ректора ГИЭФПТ Александру Олеговичу Туфанову.

- Александр Олегович, какие новшества ждут абитуриентов и студентов ГИЭФПТ в 2023-2024 учебном году?

- Меняется очень многое, а в настоящее время меняется как никогда быстро. Меняется система подготовки. Система самого вуза. Появляются интересные направления. Мы не стоим на месте.

Новые возможности открываются во многом благодаря тому, что у института уже создана достаточно хорошая база, которая позволяет получать достойное образование.

В этом году мы открываем совершенно новое направление подготовки по высшему образованию - инженерно-технологический факультет, где будет два направления - «строительство» и «автосервис». У нас появилось еще одно направление – «лингвистика». И, что важно, на новые направления есть бюджетные места.

Еще одна новость, связанная с высшим образованием: в процессе обучения мы будем давать две специальности. Помимо основной профессии, на которую поступал студент, будем предлагать вторую, но близкую той, которую он получает. Например, если студент поступил на «сервис», где у нас профиль «гостеприимство и общественное питание», то дополнительная квалификация может быть предложена – «официант», «бармен» или «повар».

- Какие новые направления появляются в среднем профессиональном образовании?

- Акцент делается на информационные и аддитивные технологии, с учетом того нового современного оборудования и технологий, которыми располагает институт.

В нашем институте создано прекрасное пространство для проектирования «умного города». Это также дает возможность получить образование, отвечающее запросам времени.

Хочу отметить еще один интересный момент. В институте изменилась система подготовки дизайнеров одежды и дизайнеров интерьера. Это связано с тем, что мы начали возрождать проверенную временем систему подготовки специалистов среднего профобразования. Чтобы, к примеру, дизайнеры одежды научились и шить, и кроить одежду, но уже с использованием передовых технологий.

Немаловажно, что руководить факультетом, который мы назвали «Школа дизайна», приглашена известный петербургский модельер Елена Бадмаева. Мы создаем кластер креативной индустрии, чтобы в дальнейшем ребята могли найти себя в профессии. Наши студенты уже заявили о себе новыми коллекциями – «Орден Победы», «Поэзия в бумаге». Осенью студенты и преподаватели будут готовить новую коллекцию, посвященную вепской культуре.

Будет возрождена школа моделей. А это тоже не только дополнительное обучение, но и возможность трудоустройства.

- В этом году при институте открылся региональный научно-методический центр среднего профессионального образования.

- По существу, мы стали главными по среднему профессиональному образованию в Ленинградской области. Наш центр занимается научно-методической разработкой документов и их сопровождением.

В Год педагога и наставника и Год команды знаний фокус внимания направлен, в том числе, на образовательные организации. Связка «вуз-работодатель» сейчас крайне важна. Регион заинтересован в востребованных выпускниках, поскольку это напрямую связано с его экономическим развитием. Наши образовательные программы постоянно корректируются под запросы работодателей - как в среднем специальном образовании, так и высшем.

Благодаря этому мы являемся региональными операторами чемпионата «Молодые профессионалы» в Ленинградской области. Организация чемпионата - работа очень ответственная. На базе института работают две современные площадки – «Профессионалы» и «Высокие технологии». И, безусловно, это очень мотивирует наших студентов. На этих площадках ребята могут не только проходить обучение, но тренироваться, выступать. Получив хорошие профессиональные навыки, они идут учиться дальше или остаются работать в вузе, или достаточно хорошо трудоустраиваются.

На самом деле, у нас очень интересные студенты. Не важно, на СПО или высшем профессиональном образовании, очном, заочном или вечернем обучении. Цепочка от студента СПО до бакалавра у нас четко прослеживается.

- В институте начинает работать отделение для ребят с ограниченными возможностями здоровья?

- Да. В этом году мы получили 24 бюджетных места для профессиональной подготовки лиц с ОВЗ, куда можно поступить как после окончания 9-го класса, так и после 11-го класса. Длительность обучения - год и десять месяцев. Мы заключили договор с Мультицентром социальной и трудовой интеграции Ленинградской области. Обучение будет совместное, на базе агротехнического факультета ГИЭФПТ в Елизаветино и с возможностью проживать в новом современном общежитии. Специальность – «Работник зеленого хозяйства». В процессе обучения студенты смогут освоить три модуля: работник открытого грунта, работник закрытого грунта и газонокосильщик. Если освоят только один модуль, то все равно получат документ установленного образца и смогут трудоустроиться.

- Какие изменения ожидаются в стандартах образования? Вы готовы к переходу на специалитет?

- В 2024 году в нашей стране будут внесены изменения в стандарты образования. Бакалавриата не будет. Начинается переход к специалитету. Он будет 4-годичный или 5-годичный, в зависимости от специальности, которую будет получать студент. После этого он получит возможность пойти либо в магистратуру на 1-2 года либо в аспирантуру.

Переходить на новые стандарты образования будут все. Мы к этому готовы.

- Нужно ли будет «доучиваться» тем, кто, закончив бакалавриат, рассчитывает сделать карьеру, занять руководящую должность?

- Если вы сейчас заканчиваете бакалавриат и попадаете в государственные органы власти, то с дипломом бакалавра до начальника отдела уже не дойти. Нужно обязательно закончить магистратуру.

И то же касается образовательных организаций. Есть нормативные документы: бакалавр может быть только специалистом. Чтобы рассчитывать на повышение, нужно доучиваться. Причем, не откладывая на потом.

- Вы перечислили столько изменений, а что остается неизменным?

- У нашего института очень высокий рейтинг среди вузов страны. Количество бюджетных мест тоже традиционно большое. На высшее образование (и на бакалавриат, и на магистратуру), и на все направления среднего профессионального образования у нас есть бюджетные места.

Конкурс на поступление остается высоким. Тем, кто не прошел на бюджетные места, мы предлагаем поступать на платной основе. В процессе обучения кто-то отсеивается, и появляется возможность перейти на бюджетное место. Главное - желание учиться.

- В прошлом году на СПО даже хорошистам было не поступить. Не хватило даже платных мест. А где в Гатчинском районе получить профессиональное образование тем, у кого в аттестате тройки?

- На среднее профессиональное образование в основном поступают жители Ленобласти – 98%, большинство из них – гатчинцы. Есть просьба комитета образования Гатчинского района, чтобы мы набор не ограничивали только теми, кто закончил

9 классов на «четыре» и «пять». И мы решили, что не будем ограничивать. Если ребята захотят получить среднее профессиональное образование на платной основе – пожалуйста. Сейчас мы с комитетом образования Гатчинского района прорабатываем этот вопрос, и мест будет еще больше.

Востребованность нашего института, действительно, очень большая, потому что выпускников 9-х классов много, и они нацелены получить профессию.

- Какие интересные социальные проекты будут реализованы в новом учебном году?

- Социальных проектов, в которых мы участвуем, очень много. У нас хорошо поставлена система воспитательной работы. Проректор по молодежной воспитательной работе Елена Федоровна Короткова – прекрасный человек. Мы участвуем во всех мероприятиях, которые проходят в Ленинградской области.

В институте создано открытое пространство для студентов, где они могут подать заявку на конкурс проектов для получения гранта от Федерального агентства по делам молодежи. Уже сейчас известно, что наши студенты и преподаватели выиграли четыре федеральных гранта.

Очень интересный проект идет совместно с областным комитетом по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка. Студентам предоставляется возможность пройти обучение и получить грант в размере 500 тысяч рублей на открытие малого бизнеса. Уже известны победители из числа наших студентов.

Закон об образовании позволяет создавать в образовательных организациях кластеры, где ребенок может проходить обучение в мастерских и работать.

Центром занятости населения сейчас трудоустроены порядка 90 студентов. Они учатся, в течение четырех месяцев четыре часа в день работают и регулярно получают заработную плату из областного бюджета.

Наработок у нас много. На территории агропромышленного факультета в Елизаветино заложили Аллею Героев. Совместно с Советом ветеранов Гатчинского района прорабатываем вопрос наставничества и диалога поколений для общего понимание вопросов патриотизма, нравственного воспитания, изучения история.

- У ГИЭФПТ - новый бренд. Кто автор?

- Бренд разрабатывали студенты вместе с преподавателями. Новая эмблема вуза уже есть в «ВКонтакте» на официальной страничке абитуриентов. Ребята выбрали очень яркий цвет - красный. В их понимании - это цвет победы, энергичный, креативный и позитивный. В чем я с ними полностью согласен. Мы не должны стоять на месте. Общество меняется, мы с вами меняемся, и дети меняются. Может быть, через десять лет появится другая эмблема и другой цвет.

- Почему нужно поступать в ГИЭФПТ?

- Потому что здесь человек может получить достойное, качественное образование и сделать хорошую карьеру.

- Спасибо. Желаем вам в новом учебном году новых интересных студентов!

Беседовала Татьяна Можаева