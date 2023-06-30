72 театральных кресла и «заброшки»

Депутаты проголосовали за передачу объектов, находящихся в собственности Гатчинского района, муниципальным образованиям и городу Гатчине. Председатель комитета по управлению имуществом Гатчинского района Александр Аввакумов доложил депутатам, что именно и на каких условиях планируется к передаче. В перечень недвижимого имущества вошли сети газоснабжения, заброшенная котельная и старая школа в Вырице на улице Марата, здание бывшей канализационно-насосной станции в Вайялово, котельная в Терволово, выведенная из эксплуатации более двух лет назад, отрезки автодорог в Елизаветинском и Новосветском поселениях, жилые помещения в Сиверском и Елизаветинском поселениях, где жильцы изъявили намерение заключить договоры социального найма.

Кроме того, депутаты приняли решение передать Елизаветинскому культурно-библиотечному комплексу 72 театральных кресла, находящихся в собственности Гатчинского района.

В государственную собственность Ленинградской области депутаты решили передать жилые и нежилые помещения в Суйде, в доме № 7-а на Березовой улице, которые фактически используются учреждением Ленобласти – Гатчинской клинической межрайонной больницей.

Заместитель председателя совета депутатов Гатчинского района Сергей Воскресенский выступил с проектом решения об установлении корректирующего коэффициента при расчете размера платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и участков, находящихся в собственности Ленинградской области, а также земель, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории Гатчинского района. Проект подготовлен Сергеем Воскресенским совместно с депутатом Гатчинского района, главой Кобринского поселения Наталией Деминенко. Такое предложение возникло в связи с увеличением кадастровой стоимости, из-за чего количество заявлений от граждан на перераспределение земельных участков может уменьшиться, что, соответственно повлечет за собой уменьшение поступлений в местный бюджет. И, кроме того, по мнению депутатов, процедура перераспределения имеет социальное значение: нередко обращения по перераспределению обусловлены необходимостью выравнивания границ земельных участков.

На сегодняшний день корректирующий коэффициент в Гатчинском районе не утвержден, и плата за перераспределение участков составляет 100% кадастровой стоимости. Депутаты предложили установить корректирующий коэффициент в размере 0,8 и получили поддержку совета.

Также на заседании районного совдепа глава Гатчины и района Виталий Филоненко и исполняющий обязанности главы администрации Гатчинского района Сергей Голованов отметили руководителей поселений, признанных лучшими в регионе. Напомним, что на конкурсе представительных органов Ленинградской области среди 45 муниципальных образований в упорной борьбе победил совет депутатов Таицкого городского поселения. Третье место завоевал совет депутатов Кобринского сельского поселения. Поздравления принимали руководители Таицкого поселения Ирина Львович и Андрей Костюгин и первые лица Кобринского поселения Вячеслав Федорченко и Наталия Деминенко.

Екатерина Дзюба