Как выгодно уточнить границы участков в СНТ

Речь идет о проведении комплексных кадастровых работ (ККР) за счет собственных средств СНТ. Главное отличие ККР от привычного многим индивидуального межевания в том, что работы ведутся не по одному участку, а охватывают сразу всю территорию товарищества или отдельного кадастрового квартала. В результате кадастровый инженер готовит единую карту-план территории, на основании которой в Единый государственный реестр недвижимости вносятся точные сведения о границах всех земельных участков и расположенных на них объектов капитального строительства.

Экономическая выгода такого подхода для садоводов очевидна. Поскольку финансовое бремя распределяется на всех членов товарищества, стоимость работ в пересчете на один участок (включая и дом) оказывается в разы ниже, чем оплата индивидуального межевания для каждого собственника по отдельности. Таким образом, вместо того чтобы тратить семейный бюджет на дорогостоящие услуги кадастрового инженера в одиночку, члены СНТ могут сложиться целевыми взносами и решить проблему комплексно, сэкономив значительные средства.

«Проведение комплексных кадастровых работ за счет средств СНТ — это законная и разумная возможность для садоводов оперативно навести порядок в документах на недвижимость, — комментирует руководитель Управления Росреестра по Ленинградской области Игорь Шеляков. — Это не только в разы дешевле, но и проще с организационной точки зрения. Согласование границ проходит централизованно, в рамках работы согласительной комиссии, что снижает риск споров с соседями, а все постройки автоматически получают юридический статус, будучи привязанными к своим участкам».

Помимо финансовой выгоды, проведение ККР решает сразу несколько важных задач. В ходе работ кадастровый инженер выявляет и исправляет так называемые реестровые ошибки в местоположении границ, что в будущем избавляет собственников от земельных споров. Кроме того, наличие точных границ, внесенных в ЕГРН, является обязательным условием для совершения любых сделок с недвижимостью — продажи, дарения или передачи по наследству, а также для подключения домов к газовым сетям в рамках программ газификации.

Для тех СНТ, которые не попали в планы бюджетного финансирования на ближайшие годы, алгоритм действий достаточно прост. Прежде всего, стоит обратиться в местную администрацию, чтобы убедиться, что работы действительно не запланированы за счет казны. Затем необходимо провести общее собрание членов товарищества, принять решение о проведении ККР за свой счет и утвердить размер целевых взносов. После этого СНТ заключает договор с аккредитованным кадастровым инженером. Подготовленный им проект карты-плана проходит согласование в специальной комиссии, утверждается администрацией и направляется в Росреестр для внесения сведений в реестр недвижимости.

Управление Росреестра по Ленинградской области рекомендует председателям и членам СНТ активнее использовать этот механизм, позволяющий в сжатые сроки и с максимальной экономией привести в порядок документы на свои участки и дома.