Для ленинградской молодежи «Ничего Невозможного Нет»

«Проект направлен на объединение участников разных творческих направлений, поддержку и продвижение талантливой молодёжи в реализации социально – значимых и творческих направлений, создание новых инструментов для реализации творческого потенциала молодёжи региона, формирование активного творческого пула Ленинградской области. Я хочу поблагодарить каждого участника за слаженную и совместную работу», — отметила председатель комитета по молодежной политике Ленинградской области Марина Григорьева.

Юные актёры, певцы, танцоры, композиторы, сценаристы, режиссёры и декораторы также являлись соавторами мюзикла. Мюзикл «Ничего Невозможного Нет» получил самые высокие оценки у зрителей разных поколений.

Проект реализуется в рамках Молодёжного программы «Арт-Мастер 47» в Ленинградской области при поддержке Всероссийского конкурса программ комплексного развития молодёжной политики в регионах России «Регион для молодых».