Гатчинцы на «Тавриде»: мир, любовь, искусство!

Целую неделю с 23 июня ежедневно с 7 утра до полуночи, а то и до утра, на Тавриде кипела жизнь. За три дня и три ночи ребята поставили яркие номера для пяти популярных исполнителей - резидентов «Тавриды». Шоу-кейсы от участников второго образовательного заезда оценивали именитые эксперты. Концепция, хореография, световое решение, костюмы - все вызвало восхищение и удивление: как это можно было сделать так быстро, ярко и проницательно.

Напомним, что свою историю «Таврида» начала в 2015 году, когда получила статус Всероссийского молодежного образовательного форума. В 2019 году «Таврида» выросла в арт-кластер. Он объединяет не только образовательные заезды, но и фестиваль, кастинг-платформу, грантовый конкурс, федеральную сеть арт-резиденций, Академию творческих индустрий «Меганом» и другие проекты. Местом их проведения выбрана бухта Капсель в Судаке. Это прекрасное место на берегу Черного моря. Место силы – как называют его ребята.

Специалист районного спорткомитета Михаил Кузьмин получил приглашение на обучение, предварительно пройдя конкурсный отбор на платформе Всероссийского молодежного образовательного форума. В результате он попал в число семи счастливчиков из Ленинградской области.

- Команда, с которой я работал, была замечательной. Три дня на создание шоу-кейса, практически без сна и свободного времени, - но мы это сделали, расширили свой горизонт познаний и возможностей, получили положительную оценку и интересные предложения по дальнейшему творческому и деловому сотрудничеству, - рассказывает Михаил Кузьмин.

Второй гатчинский участник образовательного заезда «За сценой. Люди. Технологии. Процесс» - режиссер-постановщик массовых представлений Гатчинского городского Дома культуры Татьяна Иванова.

- Мы полностью втянулись в рабочий процесс, - поделилась впечатлениями Татьяна Иванова. - Помимо образовательных лекций мы ночами напролет готовили шоу-кейс. И все-таки справились. Мы сделали двумя командами полноценное шоу на 17 минут и выполнили главную задачу - создали единую команду. Продюсеры, режиссеры, редакторы, stage-менеджеры, креаторы - мы работали общими усилиями. Главное, что я получила от поездки - новые знакомства, связи и возможные пути развития. Во-вторых, мотивация! Спикеры не только поделились знаниями, опытом, но и зарядили нас невероятной энергией для воплощения замыслов. И, конечно же, у нас появились новые вопросы и идеи, как и куда идти дальше.

«Таврида-Арт» входит в федеральный проект «Молодежь России» национального проекта «Образование» и реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).

Участником «Тавриды-Арт» может стать каждый творческий, энергичный, талантливый человек от 18 до 35 лет. Ищите интересные для вас образовательные заезды на сайте «Тавриды» (tavrida.art), подавайте заявку, проходите конкурс и получайте полезные знания.

На образовательный заезд «Таланты юга России» регистрация открыта до 24 июля. На образовательный заезд «Нас не отменишь» можно подать заявку до 7 августа.

С 17 по 21 августа пройдет фестиваль «Таврида. АРТ». Чтобы присоединиться к этому невероятному событию нужно зарегистрироваться до 10 июля. Согласно правилам проекта, на фестивале нет простых «зрителей», все гости погружаются в творческую атмосферу и становятся частью большой креативной компании. Вход на территорию кластера бесплатный, как для зрителей, так и для творцов. Однако, для всех обязательна регистрация. Зарегистрироваться на «Тавриду.АРТ» можно на официальном сайте фестиваля.

Татьяна Можаева

#ТавридаЗаСценой