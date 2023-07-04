«Гатчинская мельница» заработала

Наполненное историей атмосферное пространство с видом на бурлящие потоки воды сразу привлекло внимание туристов.

В новом здании представлены фрагменты рисунков XIX века и подлинные фотографии семьи Штакеншнейдера, а также фотографии усадьбы разных лет, в которых прослеживаются вехи ее истории. Со временем здесь разместятся аутентичные вещи, которые создадут атмосферу загородной усадьбы XIX века. Частью экспозиции станет уголок чертежника, каким он мог быть во время жизни архитектора - его рабочее место и инструменты: рейсшины, рейсфедеры, линейки. Возможно, на берегу речки появится и настоящая водяная мельница.

Как отмечает создатель нового объекта, учредитель АНО «Гатчинская мельница» Владимир Епешин, большую заинтересованность уже проявили музейщики, местные жители и другие неравнодушные к творчеству и судьбе выдающегося российского архитектора люди

В июне в рамках экскурсионного тура на территории бывшей усадьбы семьи Штакеншнейдера побывала группа из Казани.

В числе первых гостей, оценивших результаты созидательной работы, – директор музея города Гатчины Екатерина Потоцкая, ее коллеги, а также журналисты газеты «Гатчинская правда», с первых дней поддержавшие идею создания музейно-выставочного пространства.

Подборку газетных публикаций, рассказывающих о былом величии и сложной судьбе Гатчинской мельницы и «Розовой дачи» Андрея Штакеншнейдера, сейчас можно увидеть в экспозиции «Гатчинской мельницы». Неслучайно одним из первых ее посетителей стала Ирина Холмова - автор заметки «Академик из Пудости» 1972 года, где рассказывалось об открытии мемориальной доски на фасаде «Розовой дачи». Сейчас Ирина Михайловна – начальник службы местного вещания ГТРК «Санкт-Петербург», а в те годы проходила студенческую практику в «Гатчинской правде».

Первая пробная экскурсия с большим успехом прошла

1 июля. Это еще одна страничка истории АНО «Гатчинской мельницы». Музейно-выставочное пространство посетила группа представителей Высшей школы технологии и энергетики Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна.

Экскурсия для туристов, которую очень увлекательно провела научный сотрудник музея города Гатчины Юлия Федив, продолжилась во время чаепития в «гостиной Штакеншнейдера». Гостям рассказали о жизни великого архитектора, который построил Мариинский дворец и Дворец Белосельских-Белозерских, о его семье, истории места и проекте «Гатчинская мельница».

Напомним, что 10 марта 2023 года в Мызе-Ивановке установлена памятная табличка с qr-кодом, который ведет на сайт об истории усадьбы Штакеншнейдера. Мероприятие было приурочено ко дню рождения Андрея Ивановича.

Сейчас вместе с группой единомышленников АНО «Гатчинская мельница» разрабатывает авторские экскурсионные туры «Творения Штакеншнейдера» - уникальные маршруты по местам жизни и творчества великого зодчего с множеством неизвестных прежде любопытных подробностей и деталей, позволяющих с головой окунуться в историю.

Татьяна Можаева