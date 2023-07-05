Более 100 студентов Ленинградской области получили новую профессию

На протяжении трех месяцев студенты Гатчинского, Волховского, Выборгского и Киришского районов посещали занятия, которые вели опытные преподаватели, имеющие опыт практической деятельности в сфере педагогики. По окончании обучения участники приобрели теоретические знания и подкрепили их практическими навыками.

«Благодаря Петербургскому государственному университету путей сообщения Императора Александра I студенты освоили самое востребованное направление - педагогическое. Наши вожатые уже отработали на двух сменах в лагерях Ленинградской области и продолжают работать дальше. В этом году мы подготовили специалистов для семи лагерей Ленинградской области и мы уверены в качестве подготовки наших вожатых!» - рассказала руководитель студенческих отрядов Ленинградской области Елизавета Орлова.

Помимо бесплатного обучения с получением сертификата установленного образца, члены студенческих отрядов имеют возможность поработать в период летних и зимних каникул, получить управленческий опыт, расширить круг своего общения, а также посетить разные регионы России.