Молодые парламентарии Северо-Запада встретились в Мурманске

Молодежные секции действуют при всех Законодательных собраниях СЗФО. Не так давно они объединились в совет молодежных парламентов при Парламентской Ассоциации Северо-Запада России. Первое заседание нового совета прошло в Мурманске.

В первый день визита гости почтили память защитников Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны и моряков-подводников, погибших в мирное время, посетили Центр поддержки социальных инициатив «Импульс», молодежное пространство «Сопки» и Агентство развития Мончегорска, а также «Кольскую атомную станцию» общественное пространство «Наш парк», «Сопки СПОРТ» и «Добро. Центр» города атомщиков – Полярные Зори. На встречах специалисты поделились успешными проектами, опытом в сфере культуры, молодежной политики и взаимодействия с общественными объединениями, обсудили основные направления для молодежи, формы работы с детскими и молодежными общественными объединениями.

Во второй день состоялось пленарное заседание на базе областной Думы Мурманской области. Участников поприветствовал региональный спикер Сергей Дубовой. Он отметил, что сегодня молодежь, целеустремленная и неравнодушная, формирует будущее страны и участвует в ее развитии.

Участники заседания отметили, что основной задачей Совета видится обмен практиками и мнениями по реализации молодежной политики, генерация идей в этой сфере, в том числе законодательных инициатив.