Капремонт: пятилетка в три года

- Капитальные ремонты проводятся в соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы, которая утверждается на три года (раньше была пятилетняя программа). В этом году началась очередная «трехлетка»: 2023, 2024 и 2025. Прошлый год был завершающим в предыдущем трехлетии, и в Гатчине в 2022-м капремонту подверглись 52 дома, в которых было выполнено 59 видов работ.

В основном, шел ремонт фасадов – комплексный. И все бы ничего, но есть претензии к качеству. Сейчас вот продолжается ремонт фасадов двух больших домов на въезде, на проспекте 25 Октября – № 59 и № 63, который планировалось завершить в прошлом году, но нас категорически не устроил проект.

- Что было не так?

- Так как дома кирпичные, предлагалось заменить те кирпичи, которые пришли в негодность. А там – через один кирпич менять надо. Что бы из этого вышло? Администрация настояла на изменении проекта. Предлагались разные варианты, в частности, вентилируемый фасад – плитами, как на других домах. Но, когда сделали обследование, выяснилось, что кирпич не выдержит крепежа для плит. Поэтому остановились на штукатурке с последующей покраской. Сейчас там работает хорошая подрядная организация, по 28 человек на доме. Они штукатурят и уже приступили к покраске дома № 59. Удовольствие не дешевое: стоимость ремонта одного дома – 86 млн рублей. И это только цена фасада.

- Что сделают в этом году?

- На этот год запланирован ремонт всего восьми домов. В трех из них – замена лифтов. С этим сейчас проблем нет: как только лифту исполняется 25 лет, его сразу заменяют – четко и быстро. Почти все старые лифты в Гатчине уже заменены. Но, когда меняется лифт, никаких других работ в доме не производится. Потому что цена одного лифта – около трех миллионов рублей. Если нужны еще какие-то работы, их планируют на следующую трехлетку.

- Где заменят лифты в этом году?

- На ул. 7-й Армии, дом № 5 и в двух домах на ул. Авиатриссы Зверевой – № 8, корпус 3, и № 15-а. Дома техническое обследование прошли, осталось привезти лифты и установить.

- Где остальные пять домов из списка на капремонт?

- Рощинская, дом № 18, ул. Новоселов, дом № 4, ул. Гагарина, дом № 14 и ул. Чкалова, дом № 55. По плану в этом году там будут выполняться проектно-изыскательские работы на ремонт фасада. Потом – строительно-монтажные работы.

Пятый дом – № 46 на ул. Воскова – из плана выбыл. Это дом 1917 года постройки. Там были предусмотрены проектно-изыскательские работы и замена внутридомовых сетей. Но обследование показало, что дом – аварийный, и вместо капремонта он включен в программу расселения аварийного жилья.

- По какому принципу дома включаются в план?

- Прежде всего, исходя из года ввода в эксплуатацию. Сейчас почти закончен капремонт домов 1960-х годов, и в списке появляются дома 1970-х и 1980-х годов постройки. План составляет комитет по ЖКХ Ленинградской области, по которому мы формируем муниципальную программу. Жильцы – собственники – голосуют на первом этапе за проектно-изыскательские работы. Потом – за выполненные проектные работы и за список строительно-монтажных работ.

В управлении ЖКХ в Гатчине находится более 500 домов, которым, в основном, и требуется капремонт.

- Капремонт финансируется из соответствующего регионального фонда?

- Да, капремонт оплачивается собственником жилого помещения, который ежемесячно вносит плату. Если квартира не приватизирована – люди живут по договору социального найма, тогда оплачивает бюджет – тоже как собственник.

- Какие работы входят в капремонт фасада, помимо самих стен?

- Все, что относится к фасаду: водосточные трубы, балконы (но не лоджии, которые относятся не к общедомовому имуществу, а к собственности жильца), входная дверь в подъезд, окна в подъезде, козырьки, ступеньки и перила на входе, отмостка.

- А сами подъезды?

- Согласно актуализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, ремонт подъездов из капремонта исключен. Подъезды ремонтируется только за счет собственников жилья.

- Александр Алексеевич, вы упомянули претензии к качеству капремонта. Недостатки устраняются по гарантии?

- Гарантия на капремонт – пять лет. И это условие соблюдается. В этом году в Гатчине восемь домов ремонтируют по гарантии. Благодаря активности управляющих компаний, которые следят за состоянием дома после ремонта, через суд Фонд капремонта вызывает своих подрядчиков, и они исправляют все недостатки. В основном, это, конечно, фасады. Сейчас в Гатчине переделывают фундамент дома № 10-а по ул. 7-й Армии. В доме

№ 22 по проспекту 25 Октября тоже ремонтируют по гарантии – четыре года судились. Ведется гарантийный ремонт на Достоевского, на Леонова.

- Сколько планируется капремонтов в следующем году?

- Планы грандиозные. На 2024 год запланировано отремонтировать несколько десятков домов, а в 2025-м – еще больше.

Екатерина Дзюба

Фото Владимира Павлова