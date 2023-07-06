Презентация книги Сергея Вахрина

Гатчина и Петропавловск-Камчатский: казалось бы, что связывает эти два города, разнесенные по противоположным концам нашей большой страны? Как оказалось, многое!

В сентябре 2024 года Россия будет отмечать 170-летнюю годовщину разгрома англо-французов на Камчатке в период обороны Петропавловского порта 1854 года. Эта победа стала важным событием на тихоокеанском театре военных действий во время знаменитой Крымской кампании 1853-1856 годов. Именно этим событиям Сергей Вахрин посвятил свою новую книгу «Камчатка – Россия – Мир. Петропавловская оборона 1854 года».

- К сожалению, в России сейчас мало кто помнит об этих событиях, - говорит Сергей Вахрин, лично представлявший свою книгу в Гатчине. - Большинство знает о знаменитом сражении за Севастополь, а события Петропавловской обороны, по сути, известны на одной лишь Камчатке.

Чтобы напомнить об этих удивительных событиях, писатель показал участникам презентации документальный фильм о героической обороне Петропавловска-Камчатского в 1854 году.

К концу 1840-х годов вооруженные силы Камчатки насчитывали всего 200 человек. Эти люди являлись и полицейскими, и рабочими, и гарнизоном. Уже в то время, за несколько лет до начала военных сражений, генерал-губернатор Восточной Сибири Н.Н. Муравьев обратил внимание на агрессию англичан, которые строили планы относительно вторжения на полуостров, изоляции России от океана и установления своего господства на полуострове.

По инициативе Муравьева-Амурского, начались подготовительные действия к обороне Дальнего Востока. В период с 1852 по 1854 годы на Камчатском полуострове увеличены силы сухопутных войск, переброшено достаточное количество снарядов и артиллерии, а также отбуксированы суда «Аврора» и «Двина».

Война России Францией и Англией была объявлена в начале марта 1854 года. В Тихом океане наблюдалось массовое сосредоточение англо-французской эскадры. Непосредственно военные действия начались 18 августа 1854 года.

Эта война с англо-французами была очень короткой и очень яркой. Петропавловскому гарнизону противостояли многократно превосходящие силы противника. Воины, которые участвовали в обороне Петропавловской гавани и в сражении в заливе Де-Кастри (ныне залив Чихачева), сумели малыми силами отразить удар объединенной десантной группы англо-французской эскадры.

Ядром обороны был Камчатский флотский экипаж, состав которого формировался из представителей более сорока регионов России. 7 сентября 1854 года объединенная эскадра англо-французов бежала из Авачинской бухты, проиграв сражение, вошедшее в мировую историю как «Оборона Петропавловского порта».

- При многократно превосходящих силах противника, троекратно - по живой силе, шестикратно - по артиллерии, русские одержали победу, - подчеркнул Сергей Вахрин. - Вражеский десант был разгромлен, флот бежал. Это великое сражение вошло в мировую историю как очередная победа русского оружия, и именно память об этой победе мы сегодня продвигаем.

На встрече в Гатчине Сергей Вахрин рассказал о героях Петропавловской обороны 1854 года, о том, как создавалась книга, как отбирался материал. Автор проделал огромную работу, использовав материалы архивов и фотоматериалы из разных источников. Ему удалось собрать воспоминания участников обороны Петропавловского порта 1854 года - нижних чинов и унтер-офицеров, принявших на себя основной удар эскадры и военно-морского десанта гибралтарского полка.

Книга знакомит читателей с историческими, культурными и духовными связями Камчатки со всей Россией и другими государствами мира, представители которых оставили свой след в истории края. Главная цель автора — увековечить в исторической памяти нашего народа имена всех участников обороны города.

Воссоздан и представлен в книге список, в который вошли сотни имен русских солдат и матросов. Это уроженцы многих регионов Российской империи, включая Царство Польское и Великое княжество Финляндское, Лифляндскую и Эстляндскую губернии. Автору удалось даже найти потомков героев, которые сражались в 1854 году.

Один из матросов — Григорий Богданов — уроженец современного Гатчинского района, села Воскресенского. Вот какие сведения о нашем земляке можно найти в книге Сергея Вахрина:

«Богданов Григорий Богданов сын (1821) — квартирмейстер Санкт-Петербургской губернии Царскосельского уезда села Воскресенского, из крестьян полковницы Евдокимовой. В 1852-1853 годах находился в кругосветном плавании на транспорте «Двина». В 1854 году участвовал в действительном сражении против англо-французской эскадры, бомбардировавшей Петропавловский порт с 18 по 28 августа 1854 года. В 1855 году на транспорте «Двина» был в сражении в заливе Де-Кастри».

Теперь с книгой Сергея Вахрина «Камчатка – Россия – Мир. Петропавловская оборона 1854 года» могут познакомиться все желающие: автор подарил это уникальное издание библиотеке им. А.С. Пушкина.

Юлия Лысанюк