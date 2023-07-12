Тараканья и коммерческая активность

В июле очередная бумажка на дверях подъездов домов Гатчины гласила: «В связи с возросшей активностью клопов и тараканов проводится дезинсекция. Обращаться по телефону…». Иногда к насекомым в объявлении добавляются крысы, и тогда спектр услуг расширяется – предлагается потравить всех.

Кто стоит за объявлениями, учитывая, что всем известная «санэпидстанция», а ныне – Роспотребнадзор, никакого отношения к подобной рекламе не имеет? Между тем, жильцов терзает вопрос: где и почему активизировались клопы и тараканы?

Руководитель территориального отдела Роспотребнадзора в Гатчинском районе Николай Васев разъяснил и тараканью, и коммерческую активность:

- Клопы и тараканы – антропогенные насекомые, и никакой сезонной активизации у них быть не может – они круглый год активны. Мухи – да, зимой могут спать. Но не клопы и тараканы. Это коммерческие уловки. Если и обращаться в подобные организации по поводу проведения обработки квартир, надо требовать у них лицензию на медицинскую деятельность в рамках дезинфектологии – дезинсекцию и дератизацию. Если лицензия есть, тогда это серьезная организация. В Гатчинском районе известны две крупных организации, которые оказывают данные виды услуг, они имеют санитарно-эпидемиологическое заключение и медицинскую лицензию на эти виды деятельности. Что касается плодящихся коммерческих организаций, вряд ли они на это пойдут: получение лицензии требует больших затрат, к тому же надо иметь определенный профессиональный уровень, чтобы пройти эту процедуру.

- А если появились мыши, крысы?

- Несколько лет назад был период жалоб – на Аэродроме расплодились крысы на контейнерных площадках. Мы спрашивали с управляющих компаний, они провели дератизацию и устранили проблему. Сейчас можно сказать, что управление городского хозяйства следит за этим вопросом в городе – жители не жалуются. Что касается многоквартирных домов: лестничные площадки, подвалы, общедомовое имущество – это зона ответственности управляющих компаний. Если в подвале появились крысы, бороться с ними должна управляющая компания.

За состояние квартиры отвечает жилец. Если у него в квартире завелись крысы, клопы или тараканы, он сам несет за это ответственность и должен предпринять определенные шаги.

К нам часто поступают такие жалобы: «У меня клопы – помогите!». Мы разъясняем гражданам законодательство: в таких случаях надо вызывать специалистов и обрабатывать помещение – на платной основе.

- Роспотребнадзора поможет?

- Роспотребнадзор работает по заявкам. Есть официальный сайт, прейскурант. Наш Центр эпидемиологии и гигиены оказывает такие услуги на хозрасчетной основе. Телефон эпидемиологического отдела в Гатчине: 8-81371-986-77. Туда можно обращаться по любым вопросам дезинсекции и дератизации, включая обработку квартир и коммерческих помещений. Там же и проконсультируют.

Екатерина Дзюба





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