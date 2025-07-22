В Пудомягах открыли сквер Воинской славы

19 июля в Пудомягах отмечался День поселка, получивший название «Живи и процветай, любимый, дивный край!». После бодрой спортивной программы для детей и взрослых началась долгожданная церемония открытия сквера Воинской славы на Павловском шоссе, благоустроенного по программе «Комфортная городская среда».

Проект реализован Центром компетенций Ленинградской области – с учетом пожеланий жителей. Доминантой сквера остался воинский мемориал – объект культурного наследия регионального значения, место захоронения советских воинов и местных жителей, расстрелянных фашистами в 1941 году. К мемориалу ведет «Путь памяти» – аллея информационных стендов, посвященных истории воинской славы России и СССР.

После реконструкции сквер сохранил свое значение памятного места, но кардинально преобразился. Были расширены и вымощены дорожки для прогулок, добавлены современные скамейки и урны, городские качели и светильники, установлено видеонаблюдение. В благоустроенном сквере по-прежнему шумят березы и сосны, но полку зеленых насаждений прибыло – появились молодые деревья и декоративные кустарники. Сквер оборудован парковкой и удобен для посещения маломобильными гражданами.

Глава администрации Гатчинского округа Людмила Нещадим, поздравляя жителей Пудомяг с Днем поселка и с открытием сквера Воинской славы, подчеркнула, что это событие стало символом неразрывной связи времен и преемственности поколений на Гатчинской земле:

- Сегодняшний день наполнен особым смыслом – рядом с нами ветераны, участники специальной военной операции и, конечно, подрастающее поколение. Именно ради будущего совершаются большие и малые подвиги, ради детей мы развиваем нашу землю, несмотря на все трудности и вызовы. Пусть эта благоустроенная территория приносит радость, станет местом для прогулок, встреч и счастливых свиданий. Пусть здесь всегда звучит детский смех и царит мир. Благодарю жителей за поддержку и активное участие в судьбе нашего округа! Именно благодаря вашей отзывчивости происходят реальные перемены.

Праздник в честь Дня поселка прошел на Центральной площади. С приветственным словом выступили глава Пудомягского территориального управления Сергей Якименко и депутат Гатчинского округа Денис Старовойтов.

Гражданам, внесшим весомый вклад в развитие края, вручили благодарственные письма Пудомягского теруправления. За оперативность и качественное выполнение работ по благоустройству сквера Воинской славы отмечены специалисты производственно-строительной фирмы «Корт» Дмитрий Жоржиков и Александр Алексеев. За многолетний плодотворный труд, высокое профессиональное мастерство, большой вклад в дело воспитания и обучения подрастающего поколения награждены педагог-психолог детского сада № 32 Витория Морозова и заместитель директора Лукашевской школы Надежда Скрипчук.

Также благодарственные письма получили методист Пудомягского культурно-досугового центра Анна Романейн, слесарь-сантехник Пудомягского ЖЭУ Александр Богданов, начальник участка Пудомягского центра благоустройства Сергей Сучков, лаборант/оператор по искусственному осеменению животных и птиц Светлана Сятчихина, член совета ветеранов Елена Рыковкина.

Житель деревни Большое Сергелево Сергей Киселев награжден за организацию поддержки участников специальной военной операции и доставку гуманитарного груза.

За участие в смотре-конкурсе «Подворье» Пудомягского теруправления поощрены: жительницы Лукашей Антонина Антонюк, Татьяна Мартынова и Галина Евсеева, жительница деревни Марьино Елена Богданова, а также Светлана Сметанина и Галина Сюткина из деревни Покровской.

В концертной программе приняли участие талантливые артисты Пудомягского края, а также приглашенные артисты – солист Михайловского театра Михаил Хасин, ансамбль песни и танца «Хохлома», группа «Формат ФМ» и другие. Организаторы праздничной программы – сотрудники Пудомягского культурно-досугового центра – сделали все, чтобы порадовать односельчан.

Глава Пудомягского теруправления Сергей Якименко, поздравляя земляков с праздником, пожелал своей малой родине дальнейшего процветания. И процесс реформаций не прекращается: в Лукашах ведется строительство «умной» спортивной площадки, в Пудомягах – ремонт дорог в частном секторе. На будущий год запланировано продолжение благоустройства сквера «Память» в Лукашах и ремонт двух дворов – в Лукашах и в Пудомягах.

Екатерина Дзюба

Фото организаторов