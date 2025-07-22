Большим Колпанам – большое будущее

Начали с неприятного. Большеколпанская КНС разменяла четвертый десяток и находится в неудовлетворительном состоянии, работоспособность насосного оборудования поддерживается за счет ремонтов. Специалисты единогласно признали: необходимо строительство новой КНС, на которое, по предварительным расчетам, потребуется более 160 млн рублей, причем речь идет не столько о строительстве нового здания станции, сколько о реконструкции магистральных сетей канализации. Как заметила Людмила Нещадим, это приоритетная задача для Больших Колпан: вопрос функционирования всей системы канализования лидирует среди обращений жителей. Очень часто происходит подтопление подвальных помещений, поскольку существующая система водоотведения просто исчерпала себя физически.

- Канализационная система строилась еще в годы, когда создавалось градообразующее сельхозпредприятие. Поэтому время пришло. Мы ждем от Коммунальных систем Гатчинского района проектно-сметную документацию с положительным заключением экспертизы, чтобы на следующий год можно было планировать начало работ по модернизации системы канализации. На осенней сессии совета депутатов Гатчинского округа о корректировке бюджета на 2025-2026 годы вопрос о финансировании данных мероприятий будет рассмотрен, – прокомментировала Людмила Николаевна.

Напорный коллектор от КНС до сетей водоотведения города Гатчины – 1984 года постройки и имеет 90% износа. При этом коллектор проложен по землям сельхозназначения – без возможности подъезда к ним для выполнения ремонтных работ. Для нормализации работы колпанской канализации необходимо строительство новой КНС производительностью 100 кубометров в сутки, двух ниток напорного коллектора диаметром 200 мм и протяженностью 3000 метров каждая.

В ходе визита в Большие Колпаны Людмила Нещадим осмотрела результат благоустройства общественного пространства на ул. 30 лет Победы, 7-б, о котором просили жители. Сейчас работы выполнены на 70%: сделана планировка, площадка засыпана щебеночно-песчаной смесью и отсевом, установлены поребрики, частично проведены озеленительные работы.

Глава администрации подчеркнула, что к подобным мероприятиям надо подходить комплексно:

- В населенных пунктах проживают люди разного возраста, и наша задача обеспечить комфортные условия для всех. Чтобы было где и родителям с детьми погулять, и подросткам спортом позаниматься, и пожилым людям отдохнуть. Надо создавать комплексную благоустроенную среду, и над некоторыми деталями подрядчику еще предстоит поработать.

Также в Больших Колпанах полным ходом идет благоустройство двора на ул. 30 лет Победы между домами № 6, № 8 и № 13. Здесь уже заложены электрические кабели для освещения, сделано около 500 кв. м тротуаров и 1000 кв. м газона. Процент выполнения – около 40%, подрядчики идут по графику, но не отказываются брать на себя повышенные обязательства и по возможности ускорять процесс.

- Руководство Большеколпанского теруправления активно включилось в работу по благоустройству общественных пространств через различные федеральные и региональные программы. Мы обсудили перспективы на следующий год. Важно синхронизировать модернизацию инженерной инфраструктуры и сначала заменить теплосети, а затем приступать к благоустройству дворовой территории, – отметила Людмила Нещадим.

Екатерина Дзюба