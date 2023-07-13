День рождения Гатчинского района пройдёт в Вырице

Очередное заседание рабочей группы по подготовке торжества прошло в районной администрации. Его провела глава администрации Людмила Нещадим.

Сценарий праздничного мероприятия готов и проходит последние утверждения. В центре внимания – не только его творческое и смысловое наполнение, но и безопасность.

Праздник развернется на нескольких площадках, где будет много музыки, развлечений на любой вкус, аттракционы, выездная торговля.

В честь праздника для жителей Вырицы будет открыто новое общественное пространство около Дома культуры. Всем желающим предоставят возможность выполнить нормативы ГТО.

Основная праздничная площадка планируется у физкультурно-оздоровительного комплекса. Торжественная часть - с красивым прологом, где прозвучит гениальная музыка Исаака Шварца, награждением и чествованием нового Почетного гражданина Гатчинского района - начнется в 16 часов. После сего стартует театрализованный концерт «Мелодии гостеприимства», который плавно перетекает в вечернюю программу.

Какой же праздник без приятных сюрпризов?! Сюрпризы будут, но они пока не разглашаются!

На сцене будут блистать известные коллективы и исполнители Гатчинского района, а также артисты из Санкт-Петербурга, Москвы и Беларуси. После 17 часов планируется выступление эстрадно-симфонического оркестра. После 18.30 - белорусского коллектива «Млечный путь», кавер-группы «Балтик бэнд», танцевальной группы «Саботаж крю», кавер-группы «Старк», а в завершении артистов российской эстрады – вокальной группы VIVA.

По традиции в честь Дня рождения Гатчинского район будет дан праздничный фейерверк. Он планируется с 21.50 до 21.55.

Следующая встреча рабочей группы под руководством главы администрации Гатчинского района Людмилы Нещадим пройдет в Вырице - на месте проведения праздника.

Татьяна Можаева