Акция проводится в рамках литературно-просветительского проекта «Позывной – Россия!» и направлена на объединение авторов, пишущих и исполняющих стихи и песни, посвящённые героическому Донбассу, героям специальной военной операции, противостоянию украинскому нацизму, единению граждан России перед внешней угрозой, Русскому миру и зрителей – всех, кому интересна современная патриотическая песня и поэзия

Акция проводится по направлениям:

«Позывной – Россия! Поэзия нового времени» (стихи читают авторы произведений);

«Позывной – Россия! Песни нового времени» (авторская песня, эстрадная песня в профессиональном исполнении);

«Позывной – Россия! Новое поколение» (стихи современных поэтов читают дети и юношество, в возрасте до 17 лет включительно);

«Позывной – Россия! Мы вместе!» (стихи современных поэтов читают известные российские артисты, спортсмены, политики, медийные персоны).

Условия участи в акции просты: участник акции предоставляет организаторам видео, на котором он исполняет произведение (стихотворение или песню).

Организатор акции публикует видеоролики на каналах акции «Позывной – Россия!» на сайтах Rutube и Яндекс-Дзен. В целях максимального охвата русскоязычного населения, проживающего по всему миру, публикация роликов осуществляется также на канале «Позывной – Россия!», созданном на видеохостинге YouTube.

Перед публикацией проводится техническая обработка видеоматериала, в порядке, указанном в Положении об акции. В описательной части видеоролика (тексте под видео) публикуются данные об авторе (авторах) и исполнителе произведения, сведения об акции и её ресурсах, иная информация, значимая для проведения акции.

Опубликованные материалы дополнительно размещаются в группах акции в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Участники акции получают памятные сертификаты за каждое произведение, опубликованное в рамках акции.

Более подробно об Акции можно узнать на официальной странице: https://pskovpisatel.ru/позывной-россия/