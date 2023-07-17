Ленобласть разработает дополнительные меры поддержки семей с детьми

«В первую очередь, мы должны добиться того, что младенцы появлялись на свет и регистрировались именно в Ленинградской области. Сейчас мы видим, что определенный процент жительниц области едет рожать в соседние регионы, а соцподдержку получают у нас. В эту работу необходимо включиться всем отраслевым комитетам и подготовить два перечня первоочередных мероприятий – нематериальных и требующих финансирования из бюджета», - сказал Александр Дрозденко.

Среди предложений, озвученных на встрече с главами комитетов и администраций муниципальных образований: увеличение числа «семейных МФЦ», создание новых мест в яслях, субсидирование услуг дородового сопровождения при условии рождения ребенка в роддомах региона, оказание помощи матерям-студенткам в уходе за малышами, предоставление «социальной няни», компенсация части родительской платы в детских садах. Особое внимание ― женам бойцов СВО, ожидающих и воспитывающих детей, а также женам солдат-срочников и женщинам, на иждивении которых находятся нетрудоспособные взрослые.

В ходе совещания было отмечено, что Ленинградская область наряду с другими регионами начала ощущать влияние демографического спада, так как в детородный возраст вошло малочисленное поколение 90-х годов. Вместе с тем статистика рождений в Ленинградской области за первое полугодие 2023 года выявила положительные тенденции увеличения числа рождения первых (на 5%), а также третьих и последующих детей (на 3,5%) в сравнении с аналогичным периодом 2022 года.