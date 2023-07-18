Диалог с властью

Когда будет проведен ремонт автомобильной дороги Торфяное – Отрадное – Заостровье?

Отвечает комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области.

Возможность проведения ремонта автомобильной дороги Торфяное – Отрадное – Заостровье будет рассмотрена при формировании перспективных планов. В настоящее время ведутся работы по устранению деформации и повреждений покрытия. Работы по замене разрушенного бордюрного камня на посадочных площадках остановочных пунктов и установке новых павильонов в количестве двух штук будут выполнены до 31.08.2023.

Когда будет проведен ремонт дороги Хотнежа –– Старицы Волосовского района?

Отвечает администрация Волосовского района Ленинградской области.

Грунтовая дорога, соединяющая деревни Хотнежа, Твердять и Старицы, является лесохозяйственной дорогой, расположенной на земельном участке лесного фонда. В Едином государственном реестре недвижимости как объект – дорога общего пользования не значится. Направление бюджетных средств на ремонт дорог, проходящих по территории лесного фонда не предусмотрено. В настоящее время, для обеспечения транспортной доступности населенных пунктов, администрацией района подготовлены технические планы подъездных дорог к деревням Твердять и Старицы. В 2023 году администрацией Волосовского района запланирована постановка на учет данных дорог.

Какие планы в Ленинградской области по возрождению центров для занятий техническими видами спорта, например авиа– или судомоделированием?

Отвечает комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области.

В Ленинградской области работают 216 организаций дополнительного образования для детей технической направленности и 6 детских технопарков «Кванториум». До конца 2024 года на базе общеобразовательных школ будет создано еще 4 детских технопарка «Кванториум». Кроме того, в школах Приозерского и Выборгского районов открыты инженерные классы. Планируются к открытию инженерные классы судостроительной направленности в Тосненском и Кировском районах.

Почему повысилась стоимость проезда на маршруте № 682 «Никольское – Санкт-Петербург».

Отвечает комитет Ленинградской области по транспорту.

Приказом комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области определено, что стоимость проезда по маршруту определяется перевозчиком самостоятельно путем суммирования стоимости проезда по разным участкам маршрута.

С 24 апреля 2023 на маршруте № 682 действует стоимость проезда по участкам: «Никольское – поселок Понтонный» – 68 руб. за поездку, «поселок Понтонный – Санкт-Петербург, станция метро «Рыбацкое»» – 45 руб. за поездку. По участку «Никольское – поселок Понтонный» маршрута № 682 с 01.01.2023 по 23.04.2023 действовала стоимость проезда 61 руб. за поездку, что было ниже предельной максимальной стоимости (80 руб. за поездку). По информации ООО «Вест-Сервис», было принято решение поднять стоимость проезда на 7 руб. (на 11%) до 68 руб. за поездку.

Стоимость проезда в рамках предельной максимальной определяется перевозчиком самостоятельно, поэтому по ряду участков фактическая стоимость проезда ниже предельной максимальной, и нет прямой зависимости стоимости от расстояния.

Когда в фельдшерско-акушерском пункте поселка Рябово Тосненского района начнется работа аптечного пункта?

Отвечает комитет по здравоохранению Ленинградской области.

По информации Тосненской клинической межрайонной больницы, для жителей Рябовского поселения организована розничная продажа лекарственных препаратов во врачебной амбулатории поселка Рябово в часы работы амбулатории с 8.00 до 14.00 в рабочие дни (пн-пт).

Тосненская клиническая межрайонная больница имеет действующую лицензию на осуществление фармацевтической деятельности – розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения через обособленные подразделения – фельдшерско-акушерские пункты (10 ФАПов), врачебные амбулатории (13 амбулаторий).

Медицинская помощь для жителей Рябовского поселения Тосненского района оказывается во врачебной амбулатории поселка Рябово по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, поселок Рябово, ул. Ленинградская, д.1/1 и через фельдшерско-акушерский пункт по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, поселок Рябово, ул. Южная д. 18 лит. А, расположенный на расстоянии 3 км от врачебной амбулатории.