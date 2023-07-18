Пожарный надзор: профилактику никто не отменял

Главный государственный инспектор Гатчинского района по пожарному надзору, начальник Гатчинского отдела надзорной деятельности и профилактической работы Илья Назаров рассказал, как правильно сжигать мусор, чем отличается проверка от профилактики, и почему пьянство за рулем опасно даже при заглушенном двигателе.

- Наша задача – федеральный государственный пожарный надзор на территории Гатчинского района. В плановом порядке мы проводим проверки объектов всех форм собственности. Периодичность проверок зависит от категории риска. Чаще проверяются объекты, которым присвоена чрезвычайно высокая и высокая категории риска: больницы, дома престарелых, детские сады и школы. Каждый год мы проверяем детские лагеря – летние и те, которые функционируют круглогодично.

- А как же мораторий?

- Да, в связи с введенным мораторием плановые проверки объектов не проводятся, за исключением вышеназванных учреждений, но только негосударственных форм собственности. Однако профилактику никто не отменял.

- Чем профилактика отличается от проверки?

- Если есть нарушения, значит, есть и тот, кто несет за них ответственность. Если в ходе проверки мы выявляем нарушения, мы привлекаем виновных к административной ответственности, штрафуем, выдаем предписание и устанавливаем срок для устранения нарушений, после которого мы еще раз придем и проверим.

А профилактический визит – это и есть профилактика нарушений. Мы рассказываем руководителю о требованиях пожарной безопасности; если администрация учреждения не возражает, можем пройти по зданию, осмотреть.

- Никого не наказывая?

- Здесь тоже есть механизм. Если мы выявляем нарушения, то через согласование с прокуратурой инициируем внеплановую проверку, и профилактический визит превратится в полноценную проверку, которая может закончиться штрафом.

На этот год запланировано более 500 профилактических визитов. В том числе и в учреждения здравоохранения и образования. В рамках профилактики мы несколько раз в году посещаем школы: перед 1 сентября, перед Новым годом, весной проводятся учения – плановые эвакуации, летом с 1 июня открываются пришкольные лагеря. Кроме того, в составе комиссии по делам несовершеннолетних мы принимаем участие в проведении Дней безопасности в образовательных учреждениях – вместе с инспекторами по делам несовершеннолетних, ГИБДД, ГИМС в рамках уроков ОБЖ в школах проводятся беседы с ребятами. Кстати, в этом учебном году в Гатчинской школе № 7 открывают кадетский класс МЧС-направленности. Специализация будет начинаться с 5 класса. Мы, конечно, окажем школе содействие.

- В торговых центрах тоже проводится профилактика?

- Все то же самое: проводим обход, инструктируем, проверяем, как работает пожарная сигнализация. Иногда мы проводим профилактику по инициативе руководства, в том числе и торгово-развлекательных комплексов: они сами приглашают проверить, как работает автоматическая противопожарная система. Собственнику помещения тоже необходимо быть уверенным, что там все в порядке. У нас одна общая задача – безопасность людей.

- Есть какая-нибудь профилактика в жилом секторе?

- Жилья в Гатчинском районе много – и частных, и многоквартирных домов. Вместе с администрациями поселений мы распространяем брошюры с правилами пожарной безопасности. В сельской местности стараемся участвовать в сходах старост, администрации ориентируем, чтобы доводили информацию до населения.

Профилактическая работа – это в том числе и консультации. За год мы обычно проводим больше 500-600 консультаций, люди обращаются письменно и на личный прием: спрашивают, как устроить печь, сколько раз ее надо чистить, как сделать проводку. Приемные дни у нас вторник и пятница, с 9 до 13 часов.

- Были выявлены за этот год грубые нарушения пожарной безопасности?

- За последние десятилетия произошли большие перемены в этой сфере, и тенденция положительная. Появились современные системы пожарной защиты, серьезные проблемы не выявляются. Если обнаруживаются грубые нарушения, по закону мы должны это заведение закрывать, и в стране есть прецеденты. Но в Гатчинском районе давно такая мера не применялась, так что можно констатировать: проблемных объектов у нас нет.

Невзирая на мораторий на проверки, жизнь продолжается. Собственники объектов сами просят порекомендовать, подсказать. От профилактики никто не отказывается. Мы всегда готовы делиться нашим опытом и знаниями.

- Особый противопожарный режим закончился. Шашлыки жарить можно?

- Особый противопожарный режим, длившийся с 20 июня, снят, но это не значит, что можно жечь костры где ни попадя. Мы всегда призываем соблюдать элементарные правила пожарной безопасности. Шашлыки на даче жарить можно. Костры в лесу жечь не стоит.

- На каком расстоянии от строений можно жарить на мангале?

- 5 метров.

- Сколько вообще было пожаров в этом году?

- За первое полугодие – по данным на 11 июля – в Гатчинском районе зарегистрировано 484 пожара (в прошлом году – 460). Увеличение возникло за счет горения травы: 85 случаев за шесть месяцев, прежде всего, из-за засушливой погоды. Количество погибших на пожарах уменьшилось: восемь человек за полгода (в прошлом году – 14). Также снизилось и число пострадавших – тоже восемь.

Первый погибший был в феврале: в Вырице на улице Л. Шмидта сгорел частный дом. В марте в Гатчине был пожар в деревянном доме на улице Хохлова: молодые люди выпивали, а возгорание произошло, скорее всего, от курения. Двоих пострадавших пожарные успели вытащить, третий задохнулся.

В Гатчине на улице Нестерова возле гостиницы мужчина сгорел в автомобиле: машина загорелась из-за неосторожности при курении. Очевидно, водитель находился в припаркованной машине в нетрезвом состоянии – выпил, закурил и уснул. От упавшей сигареты начала тлеть обивка салона, и спящий задохнулся в дыму.

Погиб человек на пожаре в деревянном доме на улице Володарского в Гатчине и в Суйде – на Железнодорожной улице, где 30 апреля сгорел частный дом из-за неисправности дымохода. В Коммунаре на Ижорской улице на пожаре в многоквартирном доме погиб мужчина. В мае в Сусанино был пожар в частном доме – с погибшим. В Чаще, в садоводстве «Южное» на пожаре погибла пожилая женщина. Причина возгорания та же – печное отопление. Последний пожар с погибшим произошел в июне в садоводстве «Дружба».

- Все пожары – несчастные случаи?

- Да. Как органы дознания мы должны установить причину возгорания. Если нужны какие-то дополнительные исследования, отправляем материал в испытательную пожарную лабораторию в управление. Когда подозревается поджог, можно из дотла сгоревшего здания изъять угли, и специальные приборы покажут наличие воспламеняющихся жидкостей. Т.е. облить дом бензином и поджечь «незаметно» не удастся: останутся микроскопические соединения, и прибор покажет наличие горючей жидкости в угле. Соответственно, если это была стена дома, и на ней – бензин, понятно, что дом подожгли.

Если мы изымаем участки электропроводки, специальные приборы могут показать, первичное это короткое замыкание или вторичное. Медный или алюминиевый провод с характерным для короткого замыкания оплавлением: прибор покажет, возникло оно сначала или в результате пожара. Если первичное, значит, был аварийный режим работы электропроводки – тепловое проявление энергии и возгорание.

- Лесных пожаров за время особого противопожарного режима не было?

- Нет. Регулярная профилактика, взаимодействие с органами лесного надзора дают результат. Есть требования: границы населенных пунктов, садоводств или земель сельхозназначения, примыкающие к лесам, должны быть отделены минерализованной полосой. Если начинается горение травы, эта полоса предотвращает распространение огня на земли леса. Совместно с лесничими мы проводим обходы, выдаем предостережения собственникам участков. Надо заметить, что сознательность граждан повысилась, в большинстве своем люди понимают: лучше предотвратить пожар, чем потом его героически тушить.

Беседовала Екатерина Дзюба

С 1 марта изменились правила сжигания мусора в сельской местности.

Есть два варианта: либо в яме глубиной 30 см и не более одного метра в диаметре, либо в прочно установленной металлической емкости – бочке, баке, мангале объемом не более 1 кубометра. И нужно иметь возможность накрыть емкость чем-нибудь несгораемым, чтобы не разлетались искры.

По новым правилам сокращено расстояние, на котором можно устраивать сжигание мусора на индивидуальных земельных участках: в яме – на расстоянии 15 метров от ближайшего объекта, в бочке противопожарное расстояние уменьшается вдвое – до 7,5 метров.

Если мусор сжигается просто на общей территории поселения, в яме это нужно делать на расстоянии 50 метров до ближайшего объекта, в бочке – на расстоянии 25 метров. Важно, чтобы на 10 метров вокруг не было никакого сухостоя или сухой травы. Рядом должна находиться вода для тушения и телефон для вызова пожарных. И, конечно, надо учитывать погодные условия: скорость ветра – не более 10 м/с.