Ленобласть дополняет систему мер социальной поддержки бойцов СВО
Губернатор Александр Дрозденко подписал постановление, по которому участники СВО и члены их семей смогут получить денежную компенсацию части расходов на приобретение топлива и (или) баллонного газа, а также транспортных услуг по их доставке, если проживают в домах, не имеющих центрального отопления или газоснабжения, на территории Ленобласти.
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«Поддержка участников специальной военной операции и их близких – один из приоритетов нашей работы. Мы внимательно прислушиваемся к их обращениям и вводим новые льготы, которые охватывают все сферы жизни: от образования до сферы ЖКХ. Сейчас действует уже 58 различных мер поддержки. Ребята, защищающие свое государство, могут быть уверены в том, что государство заботится о них и об их родственниках», – отметил Александр Дрозденко.
К членам семей военнослужащих относятся супруги, дети, родители и опекуны. Подать заявку на компенсацию затрат можно через ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения».
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