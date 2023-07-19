Ленобласть дополняет систему мер социальной поддержки бойцов СВО

«Поддержка участников специальной военной операции и их близких – один из приоритетов нашей работы. Мы внимательно прислушиваемся к их обращениям и вводим новые льготы, которые охватывают все сферы жизни: от образования до сферы ЖКХ. Сейчас действует уже 58 различных мер поддержки. Ребята, защищающие свое государство, могут быть уверены в том, что государство заботится о них и об их родственниках», – отметил Александр Дрозденко.

К членам семей военнослужащих относятся супруги, дети, родители и опекуны. Подать заявку на компенсацию затрат можно через ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения».