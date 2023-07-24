Ленобласть и байкеры — за чистые реки и берега

«Мы уже не первый раз проводим экологическую акцию "Вода России", но впервые совместили ее с байкерским фестивалем. Тем более, третий мотофестиваль «Балтик Ралли» становится не только всероссийским, но и международным. Несмотря на все препоны, несколько клубов из ближнего зарубежья, Финляндии, Прибалтики, Германии, к нам сегодня присоединились. Это дело абсолютно благородное, если мы говорим о том, что мы за природу, экологию и чистый воздух, нужно не только говорить, но и делать. Сегодня у нас уникальная возможность показать, что наши слова не расходятся с делом», — обратился Александр Дрозденко на открытии экоакции.

В уборке берега Выборгского залива также приняли участие волонтеры, городские активисты, представители местной администрации. Собранные отходы будут отправлены на переработку.

Всероссийская акция «Вода России» является частью федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология». Организаторы акции — Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Федеральное агентство водных ресурсов России при поддержке администрации Ленинградской области, Всероссийского общества охраны природы.