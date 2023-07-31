Презентация проекта проходила в Гатчине на площадке коворкинг-центра. Взрослые и юные участники проекта, волонтеры и партнеры – практически все живут, учатся или работают в Мариенбурге. Их многогранные дарования представляли выставки декоративно-прикладного творчества и художественных фотографий.

- Это уникальный проект для нашего региона, - сказала, открывая встречу, председатель совета ветеранов Гатчинского района Людмила Николаевна Голубева. – Сегодня очень важно, чтобы все поколения, живущие на одной территории, были объединены общим хорошим делом. Социальный проект «Наш дом – Мариенбург» - это еще и положительный опыт для других первичных ветеранских организаций Гатчинского района. Мы занимаемся патриотическим воспитанием, изучением истории нашей малой родины и тем самым прививаем младшим любовь к ней.

От администрации Гатчинского района с благодарностью выступила Юлия Жукова.

- Хочу пожелать вам новых интересных идей, а также сил и вдохновения для их воплощения, - сказала она.

Более подробно о проекте «Наш дом – Мариенбург» рассказала его автор – председатель первичной организации микрорайона Лариса Владимировна Царькова.

- Этот проект разработала наша первичная организация в рамках «Совета ветеранов войны и труда Гатчинского района». Его задача – объединение жителей микрорайона самого разного возраста и вовлечение их в общественно-полезную деятельность. Встал вопрос: как это сделать? В Мариенбурге условий для живого общения нет, так как нет досугового центра. А ФОК «Мариенбург» закрыл даже действовавшую много лет группу здоровья.

Думаю, всем понятно, что люди объединяются, если есть общие интересы, идеи, происходят значимые события, которые дают возможность проявить себя, открыть те способности, о которых они даже не по-дозревали. И мы - инициативная группа жителей Мариенбурга - при поддержке администрации и совета ветеранов Гатчинского района, решили провести ряд мероприятий по празднованию юбилея нашего микрорайона. Идея родилась благодаря книге «Мариенбург» Андрея Бурлакова. Из нее мы узнали, что в этом году исполнилось 230 лет с момента упоминания Мариенбурга в летописи. Коллектив совета ветеранов совместно с Гатчинской школой №7 проработал план мероприятий, которые позволят жителям поближе узнать друг друга и познакомиться с деятельно-стью ветеранской организации. Все наши мероприятия посвящены этой юбилейной дате, - сообщила Л.В. Царькова.

Лариса Владимировна рассказала обо всех выставках, встречах, соревнованиях, которые прошли в рамках проекта, в том числе при участии партнеров. Одним из ключевых мероприятий стал концерт, который собрал многочисленных зрителей и участников: от детсадовцев – до профессиональных артистов.

Кроме того, проведено пять встреч с детьми центра «Созвездие». Партнеры проекта показали кукольные спектакли. Студийцы подготовили выставку детских рисунков «Улицы нашего города». В День памяти и скорби дети вспоминали прабабушек и прадедушек - участников Великой

Отечественной войны. Участники проекта познакомили их с тружениками тыла, проживающими в Мариенбурге. Заведующая библиотекой Е.Н. Коверева провела беседу об истории Мариенбурга по книге А.В. Бурлакова. С психологом Т.В. Порох дети и родители моделировали будущее с помощью нейрографики. В честь юбилея микрорайона состоялся турнир между учениками гатчинских школ №4 и №7. Руководил турниром тренер шахматного клуба при совете ветеранов В.К. Соколов. В ожидании открытия городошной площадки, были организованы подготовительные занятия с детьми.

С большим энтузиазмом прошли субботники по восстановлению исторической усадьбы «Дача Грачева».

- Новый хозяин части помещений этой знаменитой дачи привлек волонтеров для разборки «завалов». Мы предоставляли свой инвентарь, помогали и будем помогать, потому что дело это хорошее, - сказала Лариса Владимировна.

Говоря об итогах и планах на будущее, автор проекта отметила, что у ветеранской организации очень хорошие связи с местной школой, а в новых общих делах связь поколений еще более укрепилась. Задача – пополнить «кадры» первичной ветеранской организации также выполнена – пять человек выразили готовность работать. Оказалось, в Мариенбурге живет много талантливых в разных областях людей. Теперь мы будем продолжать начатое и добиваться, чтобы в Мариенбурге появился современный досуговый центр. Это станет стимулом для развития микрорайона. Прозвучали и другие идеи: рассмотреть возможность переезда совета ветеранов на первый этаж «Дачи Грачева», проводить День Мариенбурга ежегодно в виде народных гуляний, как это было в советские годы…

Во время обсуждения проекта прозвучали слова благодарности жителей микрорайона и партнеров.

- Я не знаю, есть ли еще такая движущая сила, как «наша Лариса Владимировна». Так ее у нас называют дети, - сказала директор школы №7 М.В. Шутова. - Она принимает участие во всех школьных мероприятиях, а нас приглашает присоединиться к ветеранским. Столько у нее идей, планов, желания реализовать это все, и сколько любви к малой родине – Мариенбургу! Социальный проект – это только одна из составляющих большой деятельности. Наши дети видят, какие у нас ветераны, их энергичность, любовь к родному краю. Это очень важный аспект патриотического воспитания.

Специально для подведения итогов проекта и на добрую память разработан оригинальный дизайн грамот и сувениров, которые вручили всем волонтерам, организаторам и участникам концерта и выставок. Их получили 40 человек.

Благодарственные письма и сувениры с логотипом проекта «Наш дом – Мариенбург» также вручены всем партнерам, которые помогали его реализации. Это - ООО «Галактика, ОАО «Гатчинский хлебокомбинат», Гатчинский Дом культуры, ГТИК «Ореол-ИНФО», газета «Гатчинская правда», депутат Сергей Юрьевич Павлов, РОО «Школа третьего возраста», библиотека-филиал №1, Гатчинская школа №7, комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике, комитет по культуре и туризму Гатчинского района, Гатчинское райпо, Районный центр детского творчества, а также начальник сектора по взаимодействию с общественными организациями Гатчинского района Д.И. Никулина, краевед А.В. Бурлаков и председатель совета ветеранов Гатчинского района Л.Н. Голубева.

Татьяна Можаева