Президентская библиотека – ко дню рождения Ленобласти

На фотоматериалах – уникальные кадры, запечатлевшие реки Тосна и Саблинка, водопады и пещеры с подземными лабиринтами и озерами, усадьбы и дачные дома состоятельных петербуржцев прошлого века. Так, в деревне Пустынька располагалась усадьба Алексея Толстого. Владельцами усадьбы «Марьино» были Строгановы-Голицыны, а в усадьбе в Лисино-Корпусе, построенной по проекту Николая Бенуа, останавливался при выездах на охоту император Александр II. С Любанью связаны имена Николая Чернышевского, художников Василия Матэ, Алексея Боголюбова, Андрея Рябушкина и многих других. Здесь же, в Любани восстановлен единственный в России железнодорожный храм святых апостолов Петра и Павла.

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