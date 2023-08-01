Ленобласть интенсифицирует догазификацию

Работы и перспективы сферы газоснабжения обсудили на 29-м заседании Федерального штаба по газификации под руководством зампреда правительства России Александра Новака.

Речь шла о выполнении программы догазификации жилья, образовательных и медицинских учреждений, а также поручения президента России Владимира Путина о выделении адресной помощи на газификацию внутри участков и домов жителей в размере не менее 100 тыс. рублей на домохозяйство.

«В Ленинградской области заключено 26735 договоров, газ подведен к 15428 участкам с домами жителей. Ежедневно идут подомовые обходы жителей — представители комитета по топливно-энергетическому комплексу, органов местного самоуправления, газоснабжающих организаций, партии «Единая Россия» рассказывают о подключении к газу и получении субсидий. У нас субсидия на возмещение части затрат на газификацию индивидуального жилого дома. Сумма — от 180 тысяч до 300 тысяч рублей», — отметил председатель комитета по ТЭК Ленинградской области Сергей Морозов, комментируя итоги штаба

В Ленинградской области предоставляется субсидия на возмещение части затрат на газификацию индивидуального жилого дома. Максимальная сумма — 300 тысяч рублей при выполнении газификации частных домов любой площади, находящихся в собственности ветеранов и (или) инвалидов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц, или тех, где такие категории жителей прописаны. 200 тысяч рублей – при газификации частных домов любой площади, собственники которых или их родственники относятся к льготной категории граждан: пенсионеры, многодетные семьи, инвалиды и семьи с детьми-инвалидами, молодые семьи, почетные жители Ленобласти, члены семей военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей. 180 тысяч рублей – при газификации прочих индивидуальных домовладений площадью не более 200 кв. м. Субсидией однократно могут воспользоваться жители Ленинградской области, прописанные по месту жительства в частном доме региона не меньше года. Часть средств можно направить на покупку газовой плиты, котла и счетчика.

Заявки на догазификацию можно подать через портал Единого оператора газификации (connectgas.ru), на сайте «Газпром газораспределение Ленинградская область» (www.gazprom-lenobl.ru), на странице компании ВКонтакте (https://vk.com/gro_lenobl), по электронной почте okno@gazprom-lenobl.ru, на сайте Госуслуги, в Единых центрах предоставления услуг в Санкт-Петербурге и филиалах компании.