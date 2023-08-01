Перерасчет пенсии: как изменятся выплаты работающим пенсионерам

Это не индексация, а прибавка, которая зависит от уплаты работодателем социальных взносов за работающих пенсионеров в предыдущем году. Размер повышения рассчитывается индивидуально, однако по закону не может превышать трех пенсионных коэффициентов.

"Работающие пенсионеры получают страховую пенсию и фиксированную выплату к ней без учета плановых индексаций, перерасчет их пенсий происходит каждый год 1 августа, учитывая общий уровень заработка пенсионеров за прошлый год. Поскольку стоимость пенсионного коэффициента в 2023 году составляет 123,77 руб., максимальная прибавка к пенсии у работающих пенсионеров составит 372,31 руб.", - рассказала "Российской газете" юрист, арбитражный управляющий Анна Хрусталева.

Чем дольше после выхода на пенсию человек продолжает работать, тем выше в итоге будет его пенсия

С 2016 года пенсии работающих пенсионеров не индексируются, в отличие от пенсий неработающих граждан пенсионного возраста. Их индексируют ежегодно. Но когда человек прекращает работать, ему должны пересчитать пенсии с учетом всех пропущенных им индексаций.

"Например, женщина вышла на пенсию в 2020 году, но трудилась еще три года. Все это время она получала пенсию без индексации - условно, 20 тыс. руб. в месяц. Сначала ее пенсию умножают на процент индексации 2021 года, затем полученную сумму на процент индексации 2022 года и, наконец, на процент индексации 2023 года", - поясняет профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. Если учитывать, что последние годы страховые пенсии неработающих пенсионеров росли в среднем на 1 тыс. руб. в год, пенсия гражданки станет больше примерно на 3 тыс. руб.

При этом многие люди прекращают работать лишь с той целью, чтобы повысить свои пенсии. А через какое-то время вновь выходят на работу. "Если же через какое-то время пенсионер вновь устроится на работу, размер его страховой пенсии не уменьшается", - уточняет зампредседателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

С 1 августа также будет увеличен размер выплат пенсионных накоплений: накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты. "Этот перерасчет связан не столько с работой пенсионера (с 2014 года отчисления работодателей на пенсионные накопления направляются на формирование страховой пенсии), сколько с результатами инвестирования средств управляющими компаниями в предыдущем году. В соответствии с ними, накопительные пенсии 103 тысяч россиян с августа будут увеличены на 10%", - пояснили в пресс-службе Социального фонда. В частности, ежемесячную прибавку к пенсии 39,7 тысячи участников программы софинансирования пенсионных накоплений повысят на 9,83%. Средний размер такой выплаты составляет 2,2 тысячи рублей в месяц.

Ольга Игнатова

«Российская газета» https://rg.ru/2023/08/01/rabotaiushchim-pensioneram-pereschitaiut-razmer-pensii.html





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