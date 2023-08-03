Египетские фотографии Ивана Билибина

Эту интересную экспозицию подготовило Музейное агентство Ленинградской области (куратор - старший научный сотрудник Татьяна Бердашева). Она связана непосредственно с именем и творчеством выдающегося русского художника Ивана Яковлевича Билибина (1876-1942).

Имя Билибина нам хорошо знакомо по его чудесным иллюстрациям к русским народным сказкам. Но мало кто знает, что художник, как и его приятель, художник-карикатурист Павел Щербов, увлекался фотографией.

После Февральской революции 1917 года Иван Билибин уехал из Петербурга в Крым, потом в Ростов-на-Дону и в Новороссийск. В конце февраля 1920 года он был вынужден покинуть Россию. Волею обстоятельств он оказался в Египте, где пробыл до августа 1925 года. На протяжении пяти лет художник жил в Каире, Александрии, путешествовал по Сирии и Палестине, изучая египетское искусство.

Из автобиографии И. Билибина: «В 1920 году я попадаю в совершенно новую и чуждую, но драгоценнейшую для художника обстановку, в Египет, где живу и работаю пять лет... Я никогда не забуду того потрясающего впечатления, когда впервые попал в старинные мусульманские кварталы Каира, с изумительными мечетями первых времен Хеджира, с его рынками и его толпою. Мне казалось, что передо мною ожила одна из страниц «Тысячи и одной ночи»; не верилось, что все это существует в натуре».

В Стране пирамид художник не только описывал всё увиденное, но также много рисовал и фотографировал. Фотосъёмка для художника была не столько занимательным процессом, сколько возможностью исследовать и фиксировать самое ценное. Он пытался в мельчайших деталях запечатлеть Страну пирамид.

Из письма к П.И. Нерадовскому (1924 год): «Не имея возможности коллекционировать, я очень много снимаю. Я много снимал и по Древнему Египту, и по арабскому искусству, но что очень близко моему сердцу — это так называемое коптское, а по-моему, просто довизантийское искусство египетского производства, но совершенно без прежних древнеегипетских традиций. Это — предок (и прямой, а не боковой) и нашего русского искусства».

Пятилетнее пребывание Билибина в Египте связано с именами судьбоносных для него женщин. Вместе с ним в Страну пирамид приехали сёстры Чириковы. В одну из них, Людмилу Чирикову, художник был страстно влюблён, но взаимности так и не добился.

В 1922 году Людмила Чирикова уехала из Египта в Европу. Билибин в течение почти года каждую неделю писал ей подробные письма. Эта эмоциональная переписка стала важным источником не только для изучения жизни и творчества художника, но и для оценки ситуации в Египте того времени и положения в этой стране русской белоэмигрантской общины.

В Египте Иван Билибин женился на русской художнице Александре Щекатихиной-Потоцкой, брак с которой оказался счастливым для обоих. В августе 1925 года Билибин вместе со своей семьей перебрался в Париж, где создавал великолепные декорации к постановкам знаменитых русских опер.

В 1936 году семья Билибиных вернулась в Советский Союз и обосновалась в Ленинграде. Художник работал преподавателем во Всероссийской Академии художеств и продолжал деятельность театрального художника и иллюстратора.

Во время Великой Отечественной войны Иван Яковлевич отказался от эвакуации, оставшись в блокадном Ленинграде. Он умер в больнице 7 февраля 1942 года. Похоронен в братской могиле профессоров Академии художеств на Смоленском кладбище.

Иван Билибин мечтал, что когда-нибудь его «египетские» фотографии будут опубликованы, однако этой мечте не суждено было сбыться при его жизни. Эти снимки он сохранял до самой своей кончины. В настоящее время они находятся в Институте истории материальной культуры Российской академии наук в Санкт-Петербурге.

Выставка «Иван Билибин в Стране пирамид» в музее города Гатчины продлится до 4 сентября. 17 августа в 16 часов в музее ожидается лекция сотрудников Музея-усадьбы

П.Е. Щербова, приуроченная к дню рождения Ивана Яковлевича Билибина.

Юлия Лысанюк