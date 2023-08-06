Железнодорожник – это навсегда

- За этот год наш руководящий состав практически полностью обновился. Работать на Гатчинской дистанции Октябрьской железной дороги пришли специалисты с других дорог – Западно-Сибирской, Южно-Уральской, Северной магистралей. В этом есть свои плюсы – свежий взгляд, новый подход к рутинным операциям. Появились новые рабочие места, штат увеличился на 60 должностей. Это немало. В 2021 году штатная численность Гатчинской дистанции пути составляла 297 человек, в 2023-м – 358.

- В связи с чем набрали столько людей и каких специальностей?

- В основном, это монтеры пути и несколько руководителей. Руководство Октябрьской дирекции инфраструктуры обратило внимание на то, что Гатчинская дистанция пути нуждается не только в материальном, но и в человеческом ресурсе. Без людей, тем более на железной дороге, не будет ничего, каких бы высот не достигла механизация и автоматизация.

- Людей не хватает – работы много?

- Мы сейчас выполняем много ремонтных работ. Есть такое понятие как «просроченный капитальный ремонт». Что это значит? У железнодорожного пути тоже есть ресурс – 700 млн тонн брутто, т.е. вес грузов, проехавших по дороге вместе с вагонами и локомотивом. Это не значит, что после пропуска товарняков общим весом 700 млн тонн путь становится негоден. Он накапливает такое количество неисправностей, что страдает геометрия рельсовой колеи, изнашиваются шпалы и скрепления. Дефекты в рельсах, например, будут выявляться настолько часто, что нам придется постоянно их менять. А текущее содержание пути рассчитано на эксплуатацию в пределах норматива – это, условно, замена одной-двух гаек. При просроченном капитальном ремонте приходится те же гайки менять десятками.

В частности, пути, ведущие в сторону порта в Усть-Луге, работают на пределе провозной способности. Нормативный ресурс там нарабатывается, примерно, за пятилетку.

- На гатчинских путях были серьезные ремонтные работы?

- В этом году на протяжении всего участка Гатчина-Товарная – Балтийская прошел ремонт: меняли полностью рельсошпальную решетку. Заменили на новую с современной европейской конструкцией скреплений «Фоссло». Те конструкции, которыми мы до сих пор пользовались, хороши, но у них есть один минус – очень много деталей. У Фоссло деталей в пять раз меньше, соответственно, трудозатраты на содержание такого пути тоже должны быть меньше. Но практика покажет, как железнодорожный путь такой конструкции будет служить на участке с большой нагрузкой. Это новый опыт.

Диагностика у нас развита отлично, вагоны-путеизмерители постоянно проходят по пути и на данный момент показывают хороший результат.

- Вы говорите, увеличили штатную численность на 60 единиц. Значит, Гатчинская дистанция пути в этом году открыла дополнительно 60 рабочих мест. Легко набрали?

- Не назвал бы это легкой задачей. Мы давали рекламу вакансий везде, в том числе на автобусных остановках, на баннерах и на рекрутинговых сайтах. Однако очередь не выстроилась. Притом, что у нас достойная оплата труда, и нам увеличили региональные надбавки, поскольку мы находимся рядом с Петербургом.

- Что это за надбавки?

- Региональная надбавка дает нам возможность выплачивать конкурентоспособную заработную плату в сравнении со средней заработной платой в регионе. Дело в том, что Гатчинская дистанция пути находится на особом положении: мы непосредственно граничим с городом-миллионником, и это усиливает отток кадров. Кроме того, на территории Гатчинского района расположены три дистанции пути: у работников есть выбор. Например, Татарский переезд относится к Санкт-Петербург Балтийской дистанции пути, переезд в Пригородном – к Санкт-Петербург Витебской, остальные – к Гатчинской.

Беспокоит тот факт, что наши рабочие места не востребованы у местных жителей, и нам приходится выходить даже на рынок труда других регионов.

К нам приезжают жители Псковской области и работают сменно – по две недели, потому что в Пскове зарплата ниже. У нас работают дагестанцы, чеченцы, украинцы, в том числе беженцы, в Гатчину едут на заработки железнодорожники из других регионов, потому что открыты вакансии, а сами гатчинцы на них не претендуют.

- Какие работники сейчас требуются на Гатчинской дистанции пути?

- У нас идет поэтапный ввод: каждый месяц – по пять вакансий. В основном, это монтеры пути и сигналисты – работники, обеспечивающие безопасность бригад на пути. Монтеры работают, а сигналист – их глаза и уши: он ограждает место производства работ, выставляет знаки, подает сигналы. В сложных условиях, при плохой видимости, на кривых участках сигналист первым видит поезд и подает сигнал бригаде. Сигналисты очень нужны.

- Какие требования к соискателям?

- Полное среднее образование и годность по состоянию здоровья. Все соискатели проходят довольно жесткую медкомиссию. Здоровье наших работников крайне важно: они обеспечивают безопасность движения поездов. Бригады работают на путях, по которым идут поезда, и даже потенциальные проблемы со здоровьем чреваты трагическими последствиями. Любые нарушения, которые притупляют реакцию – плохое зрение, слух, различные соматические проблемы на железной дороге недопустимы. Можно пройти водительскую комиссию со слабым зрением, железнодорожную комиссию слабовидящий не пройдет.

Правда, мы выполнили требование законодательства и приняли в штат человека с инвалидностью, но он работает исключительно в офисе, за компьютером.

На железной дороге нужны мужчины, готовые работать. Зарплата на Гатчинской дистанции пути в последние годы приближается к петербургской. Кроме того, у нас есть так называемый «приветственный бонус»: когда человек приходит необученный, без разряда, его окладная часть заработной платы сначала будет меньше, чем у более опытных сотрудников. Зато премиальная часть – больше.

- Кого бы вы назвали в числе лучших – к Дню железнодорожника?

- Самый лучший участок у нас традиционно на станции Сиверская. Там много лет работает сплоченная, ответственная и грамотная команда, в которой обычно больше всего награжденных. В течение года, начиная с прошлого Дня железнодорожника, сотрудники Гатчинской дистанции пути поощрялись заслуженными наградами. Бригадиру пути станции Волосово Александру Крыжановскому вручили почетную грамоту ОАО «РЖД», Благодарность министра транспорта РФ получила диспетчер дистанции пути Ольга Еремеева, почетной грамотой начальника Центральной дирекции инфраструктуры награжден монтер пути Владимир Петров, дорожный мастер Александр Войтов получил благодарность губернатора Ленинградской области. Бригадиру Сиверского участка Владимиру Баеву в Москве вручили знак «Почетный железнодорожник ОАО «РЖД»». В преддверии предстоящего Дня железнодорожника монтер пути Александр Бегунов удостоен награды «За безупречный труд на железнодорожном транспорте – 30 лет».

- Алексей Васильевич, можно ли сказать, что железнодорожник – это призвание?

- Я бы сказал, что это – воспитание, которое трансформируется в призвание. Железная дорога воспитывает ответственность, самодисциплину, трудолюбие, и эти качества, в итоге, распространяются на все сферы жизни. На дороге вырабатывается профессионализм. Случайные люди здесь не задерживаются. Если пришел на железную дорогу и продержался пять лет – стал профессионалом, обратного пути не будет: железнодорожник – это навсегда.

В преддверии праздника хочу поздравить всех сотрудников Гатчинской дистанции пути и ветеранов с Днем железнодорожника! Это один из старейших профессиональных праздников в стране, и значимость железных дорог только возрастает. От нашего профессионализма зависит комфорт пассажиров, своевременная доставка грузов, а главное, безопасность людей. Коллектив Гатчинской дистанции пути с честью выполняет свою миссию. Всем желаю здоровья, благополучия, счастья и успешной работы.

Беседовала Екатерина Дзюба