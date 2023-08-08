Из «пионеров» в математики
В детском лагере «Пионер» Ленинградской области при поддержке Фонда президентских грантов открылась математическая смена «Гексаэдр».
Рубрики: Образование
«Летний математический лагерь — это не только учеба, но и спортивные игры, прогулки и различные вечерние мероприятия: интеллектуальные игры и творческие вечера — музыкальные, поэтические, театральные. В мероприятиях для математиков также примут участие ребята из других отрядов», — рассказала руководитель некоммерческой организации «Центр «Гексаэдр» Ольга Киселева.
Отборочный этап среди воспитанников математических кружков Санкт-Петербурга и Ленинградской области прошел весной этого года. По результатам конкурсов были отобраны 30 ребят, которые сейчас участвуют в математической смене.
Проект реализуется в рамках Года педагога и наставника и Года Команды Знаний Ленинградской области.
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