Из «пионеров» в математики

«Летний математический лагерь — это не только учеба, но и спортивные игры, прогулки и различные вечерние мероприятия: интеллектуальные игры и творческие вечера — музыкальные, поэтические, театральные. В мероприятиях для математиков также примут участие ребята из других отрядов», — рассказала руководитель некоммерческой организации «Центр «Гексаэдр» Ольга Киселева.

Отборочный этап среди воспитанников математических кружков Санкт-Петербурга и Ленинградской области прошел весной этого года. По результатам конкурсов были отобраны 30 ребят, которые сейчас участвуют в математической смене.

Проект реализуется в рамках Года педагога и наставника и Года Команды Знаний Ленинградской области.