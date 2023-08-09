Всесторонняя помощь участникам СВО

Во встречи также приняли участие специалисты отделения «Семейный МФЦ», «Центра социальной защиты населения», регионального «Комитета семей воинов Отечества», женского совета Гатчинского района, «Ресурсно-добровольческого центра», военного комиссариата Гатчины и Гатчинского района.

На встрече обсудили вопросы, с которыми сталкиваются участники СВО и их семьи. В их числе:

- высокотехнологичная медицинская помощь и платные медицинские услуги,

- дорогостоящие лекарства,

- санаторно-курортное лечение и средства реабилитации для бойцов,

- протезирование,

- обучение и переобучение

Директор фонда «Защитники Отечества» Сергей Галяев заострил внимание на важности всесторонней помощи участникам СВО и их семьям:

- От имени Фонда заключены соглашения в плане оказания бесплатной юридической помощи, в том числе помощи в оформлении документов для подачи в суд. Кроме того, мы оказываем психологическую помощь. В КМБ у нас создан и действует психотерапевтический кабинет.

О работе, проводимой совместно с органами местного самоуправления, подразделениями комитета по социальной защите населения и Фонда рассказала заместитель главы районной администрации Ольга Мясникова.

- Нужна очень тонкая совместная работа по сопровождению семей участников СВО, - подытожила Людмила Нещадим. - Сколько людей, семей - столько и частных историй, нужен индивидуальный подход.

Сергей Галяев вручил Благодарственные письма от Фонда «Защитники Отечества» за содействие в деятельности Фонда и особый вклад в поддержку ветеранов СВО Людмиле Нещадим и Наталье Куделе, управляющей делами администрации Гатчинского района.

В понедельник, 21 августа, традиционный Прямой эфир главы администрации Людмилы Нещадим, который проводится на странице администрации Гатчинского района в социальной сети ВКонтакте, будет посвящен работе Фонда «Защитники Отечества» - можно будет задать все интересующие вопросы.