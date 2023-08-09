Всесторонняя помощь участникам СВО
В администрации Гатчинского района прошло совещание с представителями фонда «Защитники Отечества». Его провела глава администрации Людмила Нещадим.
Во встречи также приняли участие специалисты отделения «Семейный МФЦ», «Центра социальной защиты населения», регионального «Комитета семей воинов Отечества», женского совета Гатчинского района, «Ресурсно-добровольческого центра», военного комиссариата Гатчины и Гатчинского района.
На встрече обсудили вопросы, с которыми сталкиваются участники СВО и их семьи. В их числе:
- высокотехнологичная медицинская помощь и платные медицинские услуги,
- дорогостоящие лекарства,
- санаторно-курортное лечение и средства реабилитации для бойцов,
- протезирование,
- обучение и переобучение
Директор фонда «Защитники Отечества» Сергей Галяев заострил внимание на важности всесторонней помощи участникам СВО и их семьям:
- От имени Фонда заключены соглашения в плане оказания бесплатной юридической помощи, в том числе помощи в оформлении документов для подачи в суд. Кроме того, мы оказываем психологическую помощь. В КМБ у нас создан и действует психотерапевтический кабинет.
О работе, проводимой совместно с органами местного самоуправления, подразделениями комитета по социальной защите населения и Фонда рассказала заместитель главы районной администрации Ольга Мясникова.
- Нужна очень тонкая совместная работа по сопровождению семей участников СВО, - подытожила Людмила Нещадим. - Сколько людей, семей - столько и частных историй, нужен индивидуальный подход.
Сергей Галяев вручил Благодарственные письма от Фонда «Защитники Отечества» за содействие в деятельности Фонда и особый вклад в поддержку ветеранов СВО Людмиле Нещадим и Наталье Куделе, управляющей делами администрации Гатчинского района.
В понедельник, 21 августа, традиционный Прямой эфир главы администрации Людмилы Нещадим, который проводится на странице администрации Гатчинского района в социальной сети ВКонтакте, будет посвящен работе Фонда «Защитники Отечества» - можно будет задать все интересующие вопросы.