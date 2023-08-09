Жителям Ленинградской области предлагают перейти на электронные квитанции

В целях сохранения природных ресурсов и развития цифровых проектов, АО «ЕИРЦ Ленинградской области» рекомендует выбирать электронный формат квитанций за жилищно-коммунальные услуги. Цифровой формат платёжного документа позволяет жителям получить целый ряд преимуществ и при этом внести свой вклад в сохранение природы.

«Мы предлагаем нашим клиентам максимально простые в использовании электронные сервисы. Именно поэтому мы каждый месяц фиксируем уверенный рост количества подписок на электронный платёжный документ. Так в аналогичном периоде 2022 года электронную квитанцию получали 92 тысячи жителей Ленинградской области», – комментирует генеральный директор АО «ЕИРЦ ЛО» Сергей Афанасьев.

Электронный платёжный документ имеет ряд преимуществ – он направляется незамедлительно после его формирования и становится доступен на несколько дней раньше, чем квитанция на бумажном носителе; он не потеряется и будет храниться на электронной почте клиента столько, сколько потребуется; подписка на электронный платёжный документ позволяет внести свой вклад в заботу об окружающей среде.

АО «ЕИРЦ ЛО» отмечает, что выбор электронного платёжного документа не исключает доставки бумажной квитанции, а является лишь удобной альтернативой. Жители вправе выбрать удобный для себя способ получения документа.

Оформить подписку на электронную квитанцию можно на официальном сайте АО «ЕИРЦ ЛО», в Личном кабинете клиента в разделе «Профиль» выбрать «Получение квитанции в электронном виде для лицевых счетов», в мобильном приложении «ЕИРЦ Ленинградская область», а также в каждом клиентском офисе компании.

Сервисы компании позволяют подключить электронные квитанции для нескольких лицевых счетов при необходимости. Все они будут приходить на указанную клиентом электронную почту. Поэтому получить и оплатить такой счёт за жилищно-коммунальные услуги можно из любой точки, где есть интернет.