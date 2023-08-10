55 тысяч детей приняли участие в акции «Собери ребенка в школу»

По словам председателя комитета общего и профессионального образования Ленобласти Вероники Ребровой, акция уже давно стала традиционной для жителей региона.

«Каждый год неравнодушные жители вместе с депутатами, партактивом и волонтерами собирают для ребят все самое необходимое, и этот год не стал исключением. Отдельное внимание мы уделяем детям из подшефного Енакиево. За счет региональных средств Ленинградской областью закуплено и отправлено более 22 тысяч экземпляров учебников, 14 компьютеров, 750 комплектов подарков для первоклассников образовательных организаций нового региона», - поделилась председатель комитета.

Она добавила, что сбор канцелярии для школьников из малообеспеченных семей в Ленобласти еще продолжается. Желающие помочь могут принести школьные принадлежности в отделения «Единой России», после чего их передадут в семьи, которые находятся в трудной жизненной ситуации. В реготделении добавили, что организация равной возможности получения образования для всех ребят является одним из ключевых пунктов Народной программы партии.





Руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин сообщил, что «Единая Россия» организовала более 4 тысяч пунктов приёма школьных принадлежностей, формы и канцтоваров по всей стране, чтобы принять участие в акции «Собери ребёнка в школу» могли все желающие.

«Участниками акции уже стали более 55 тысяч детей, а всего планируется обеспечить порядка 200 тысяч. Конечно, самое пристальное внимание мы уделяем детям наших бойцов, они сейчас нуждаются в дополнительной поддержке», – рассказал Александр Сидякин.

Напомним, в Ленинградской области ежегодно проводится акция «Собери ребёнка в школу» для детей из малообеспеченных и многодетных семей. С прошлого года в ней принимают участие и дети участников СВО. Также вместе с родителями представители партии проверяют готовность учебных заведений к 1 сентября – оценивают качество проведенных ремонтных работ, благоустройство территорий, состояние спортивных площадок.