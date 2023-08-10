«Северная флора» – для вашего сада

…Питомник был заложен в 2002 году кандидатом биологических наук, коллекционером и большим знатоком растений Надеждой Федоровной Мартикайнен. Начиналось все с 30 соток, на которых создавалась коллекция почвопокровных и альпийских растений для модных тогда альпийских горок. Надежда Федоровна ставила своей целью выращивание здоровых сортовых растений с закрытой корневой системой, пригодных для нашего климата. Сегодня площадь питомника составляет гектар, и здесь по-прежнему сеют и черенкуют, испытывают, вводят в ассортимент новые виды и тщательно следят за сортовой чистотой и качеством растений. В питомнике выращивают более 1500 сортов почвопокровных, травянистых многолетников, злаков и около 350 сортов кустарников.

Начальник производства «Северной флоры» Анастасия Янгуразова провела экскурсию по грядам и теплицам и рассказала, что такое настоящий питомник, и почему он не зависит от импорта.

Роддом и ясельная группа

В «Северной флоре» выращивают и продают собственные растения, который проходят полный цикл: от семечка – до цветущего куста в контейнере.

- В питомнике собрана уникальная коллекция многолетних маточных растений, – говорит Анастасия Янгуразова. – Мы не зависим ни от импорта, ни от перепродаж и перекупок – все идет с семечка, с черенка от наших собственных растений, которые посажены на грядах. У нас есть так называемый «роддом» или «ясельная группа», где сидят малыши: они проходят через теплицу, через гряды и только потом сажаются в контейнер, где формируется закрытая корневая система. В этом контейнере они и едут к покупателям: к садоводам, ландшафтным дизайнерам, озеленителям.

В питомнике около 350 наименований кустарников, которые разводятся черенками. Здесь цикл до продажи – сезон-полтора. Если в этом сезоне мы их начеренковали, то в следующем – пересадим в контейнеры, они разовьют корневую систему и к концу сезона пойдут в продажу.

В списке наиболее популярных и неприхотливых кустов – дерен, бересклеты, спиреи, пузыреплодники, разные сорта девичьего винограда, бузина, есть также черемуха и плакучая ива.

Размер имеет значение

…Территория питомника разбита на уровни. Один из таких уровней занимают гряды с растениями, с которых берется материал для рассадки. Это маточные растения. Каждый маточник занимает свое место и подписан.

Такие гряды наглядно демонстрируют покупателям, как взрослые растения будут выглядеть в саду. Потому что размер растений, выставленных на продажу, зависит от объема контейнера, и возраст этих саженцев – 1-2 года. А реальный размер ваших будущих цветов и кустарников надо хорошо представлять, чтобы оставить для них место. Потому что вот, например, этот огромный куст, пахнущий медом, с белыми цветами-метелками – горец изменчивый: до таких масштабов он вырастает каждый год в течение двух-трех недель. «Соседей» ему надо подсаживать на достаточном расстоянии.

Наши флоксы цветут под Иркутском…

В питомнике выращивают только многолетние декоративные растения. Особую гордость составляют дельфиниумы и флоксы. И если пик цветения дельфиниумов приходится на июль, то пора флоксов сейчас в разгаре. В «Северной флоре» собрана, возможно, самая большая коллекция флоксов в России – более 300 сортов флоксов метельчатых, в том числе и собственный сорт «Северная флора» – очень яркий, крупный, мощный флокс. Он неоднократно становился победителем выставки «Мир флоксов», которая с 2005 года ежегодно проходит в Петербургском ботаническом саду им. Петра Великого.

- В этом году мы привезли туда 200 сортов посадочного материала для продажи и около 100 сортов срезки, составляющих бОльшую часть выставки – говорит Анастасия. – Выставка вызывает колоссальный интерес, люди приезжают со всей России и увозят с собой наши флоксы. Сейчас мы занимаемся рассылкой по всей стране: наши растения уезжают во все регионы – от Калининграда до Владивостока.

С ноября по март мы принимаем заказы на сайте. Сейчас открыли дополнительный прием, потому что очень много желающих, особенно в северных регионах, где лето короткое. Недавно в маленькую деревушку в Иркутской области посылка дошла за 12 дней – это быстро, и все наши растения доехали в целости и сохранности. В Пермь посылка вообще прибыла за три дня.

- Как растения переносят дорогу?

- Мы их специально отправляем в августе – начале сентября, когда заканчивается активная фаза роста, и нет необходимости постоянного света и полива. Контейнер оборачивается влажной тканью, чтобы почва не пересыхала, листья прокладываются газетой, чтоб не прели, и в горизонтальном положении растения едут в посылке. Да, некоторые могут немножко подсохнуть, но, в целом, ничего критичного. Главное, что у них сформирована здоровая корневая система, причем именно в контейнере. Крупные питомники, у которых по 100 га площади, выращивают растения полями и перед продажей выкапывают из грунта, сажают в контейнер и отправляют. Соответственно, корневая система разорвана, растение пострадало. Мы сажаем в контейнер с маленького черенка, и корневая система там идеально формируется.

- Почему дачная клумба с флоксами со временем редеет?

- Флоксы надо делить и рассаживать. Новые побеги у них вырастают по бокам, а не из центра, и получается так, что середина стареет, побеги мельчают – на клумбе появляются плеши. Поэтому раз в 4-5 лет флоксы нужно обновлять: не боясь, берете куст и разрываете на несколько частей. Очищаете корневую систему от трухи, которая за это время наросла, и сажаете кусты заново. Тогда они пойдут в рост.

- Почему никогда не встречаются ярко-красные флоксы?

- В гене флоксов не заложен ни красный, ни желтый цвет. Поэтому, как бы селекционеры ни старались, цветы всегда будут с розовым оттенком.

Сажали розовый – вырос синий

Питомник успешно занимается импортозамещением. Но не каждое растение можно разводить семенами: у многих потомство получается непредсказуемым – совершенно «не в родителей».

- Раньше семена привозились из-за границы, теперь мы стараемся собрать семена с того, что себя повторяет, – поясняет Анастасия Янгуразова. – Потому что очень многие растения себя не повторяют: можно собрать семена с розового дельфиниума, посадить – и вырастет синий. Поэтому такие растения размножаются только делением куста либо черенкованием. Нужно четко знать, какое растение себя повторит и собирать с него семена. Иначе есть риск получить нечто неожиданное…

Короткая стрижка и перепись населения

Каждый год в питомнике ведется перепись: у каждого растения есть название и постоянная «прописка».

- Мы очень строго следим за чистотой сортов наших растений, поэтому ведем журнал, в который осенью переписываем все растения, чтобы после зимы, когда таблички на грядках могут повредиться, четко понимать, кто где растет. Если место произрастания какого-либо сорта меняется, это будет зафиксировано в журнале, чтобы не было пересортицы, – объясняет Анастасия Сергеевна. – Все растения зимуют в естественных условиях на грядах. Их ничем не накрывают. Со всех теплиц, кроме контейнерных, снимается пленка – весной ее заново натягивают. И все черенки зимуют в естественных условиях. Так у наших питомцев появляется иммунитет, что очень важно для нашего климата. Если растение перезимовало, значит, нам оно подходит. Когда мы заводим какие-то новые сорта и виды, пару сезонов за ним наблюдаем, чтобы удостовериться, что они хорошо растут в наших условиях, и только после этого выставляем на продажу.

- Т.е. подготовка к зиме – минимальная?

- Никаких дополнительных условий в виде накрывания. Но мы советуем всегда обрезать растения по осени, иначе весной из-под снега появятся засохшие старые стебли – будет некрасиво. Бояться стричь не надо – многим растениям это только на пользу. Всю травянистую многолетку мы обрезаем под корень. Кусты тоже надо стричь, кроме серой спиреи, которая цветет на побегах предыдущего года. Ее лучше обрезать после цветения – она даст новые ветки, на которых в следующем году появятся цветы.

Высоту обрезки можно выбрать так: отсчитать количество почек и подстричь ниже – на 2-3 почку, тогда у растений будет большая шапка, но зацветут позже. Если подстричь повыше, они зацветут пораньше, но шапка будет меньше.

- Анастасия, есть ли у вас такие растения, которые можно посадить – и забыть? Чтоб никакого ухода они не требовали…

- Это самый популярный вопрос, и ответ на него – «нет». Все многолетние требуют хотя бы минимального ухода, даже очитки – самые неприхотливые и живучие почвопокровники. Раз в 4-6 лет взрослые кусты очитков требуют обновления, деления.

Все декоративные растения надо пропалывать. Маленькие саженцы требуют больше внимания, в том числе в плане полива, чтобы растение не засохло. Если сезон жаркий и засушливый, как было этим летом в июне, поливать надо каждый день. У больших растений мощная корневая система, им проще добывать влагу. Перед тем, как удобрить, растение тоже нужно хорошо полить, чтобы удобрение не попало непосредственно на корни и не «сожгло» их.

- До какого месяца можно сажать ваши многолетники?

- Пока вы яму выкопать можете – земля не промерзла, наши растения можно сажать. Потому что у нас сформированная корневая система, и растение не травмируется. Вы с комом земли сажаете его в подготовленную лунку, и оно будет прекрасно себя чувствовать.

Питомник работает до снега, торговые точки – на Пулковском шоссе, на Промышленной улице, на Сытном рынке, в Девяткино – до сентября, в зависимости от погоды. Зимой мы принимаем заказы. Если весна теплая, с середины марта начинаем трудиться в теплицах. Как правило, питомник открывается для покупателей в конце апреля, торговые точки – в мае.

- Что бы вы посоветовали начинающим садоводам – можно ли красиво оформить участок – и не разориться, не загубить растения?

- Если есть возможность, лучше обратиться к ландшафтным дизайнерам, чтобы получить конкретные рекомендации. На сайте нашего питомника https://sflora.ru/ вы найдете подробные описания всех растений, сделанные собственноручно основателем питомника Надеждой Федоровной Мартикайнен, увидите фотографии, можно также приехать к нам – мы проконсультируем и подберем оптимальные варианты.

Как показывает практика, люди, которые один раз начали этим заниматься, достигают успеха, потому что садоводство – дело, которое приносит удовольствие сразу: вы видите результаты своего труда. Если вы любите это, у вас будет шикарный сад.

Екатерина Дзюба