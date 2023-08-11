В Гатчинском районе подвели итоги конкурса «Подворье»
Широко и хлебосольно в поселке Новый Свет Гатчинского района прошел традиционный смотр-конкурс «Подворье».
В этом году заявки на участие в конкурсе подали 17 поселений Гатчинского района. В число участников вошли 66 человек: 19 мужчин и 47 женщин. Самый пожилой участник смотра-конкурса представил Елизаветинское поселение в номинации «Ветеранское подворье». Это Роза Викентьевна Львова, 18 июня 2023 года она отметила 85-летие. Самый молодой участник смотра-конкурса – 20-летний житель Веревского поселения Даниил Игнатьев.
Итоги конкурсной программы по номинациям.
«Самый лучший садовый (дачный) участок»:
1 место - Зленко Виталий Анатольевич, Веревское поселение
2 место - Малявкина Ирина Николаевна, Сиверское поселение
3 место - Федорова Тамара Ивановна, Войсковицкое поселение
«Ветеранское подворье»:
1 место - Юнина Валентина Владимировна, Сиверское поселение
2 место - Беспалова Мария Михеевна, город Коммунар
3 место - Минаева Екатерина Васильевна, Новосветское поселение
«Лучший пчеловод»:
1 место - Васильев Александр Николаевич, Дружногорское поселение
2 место - Береговой Денис Викторович, город Коммунар
3 место - Подольский Владимир Анатольевич, Пудостьское поселение
«Лучшее личное подсобное хозяйство»:
1 место - Спиридонова Ирина Леонидовна, Пудостьское поселение
2 место - Елисеева Нина Степановна, Сусанинское поселение
3 место - Артамонова Елизавета Григорьевна, Вырицкое поселение
«Лучшие умелые руки»:
1 место - Басов Алексей Валерьевич, Рождественское поселение
2 место - Котенко Зинаида Владимировна, Кобринское поселение
3 место - Порох Татьяна Викторовна, город Гатчина.
Наград были удостоены все победители по номинациям и участники смотра-конкурса. Отдельно были отмечены самые активные и творческие гатчинцы.
Подробности читайте в газете «Гатчинская правда».
Кстати, в следующем году гатчинское «Подворье» отметит четверть века.
Татьяна Можаева