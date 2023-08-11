В Гатчинском районе подвели итоги конкурса «Подворье»

В Сиверском поселении скоро не останется ни одного разбитого двора: в планах – благоустроить все дворовые территории до конца 2024 года. А также заасфальтировать целый ряд улиц и тротуаров, отремонтировать мосты, спроектировать центральную ливневку, построить дороги к участкам многодетных и прочее. Развитие продолжается. Как рассказал глава Сиверской администрации Дмитрий Румянцев, многое уже выполнено, но сделано будет еще больше: поселение активно пополняет свою казну и благоустраивается.