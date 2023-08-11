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В Гатчинском районе подвели итоги конкурса «Подворье»

Широко и хлебосольно в поселке Новый Свет Гатчинского района прошел традиционный смотр-конкурс «Подворье».

Рубрики:  Общество

В этом году заявки на участие в конкурсе подали 17 поселений Гатчинского района. В число участников вошли 66 человек: 19 мужчин и 47 женщин. Самый пожилой участник смотра-конкурса представил Елизаветинское поселение в номинации «Ветеранское подворье». Это Роза Викентьевна Львова, 18 июня 2023 года она отметила 85-летие. Самый молодой участник смотра-конкурса – 20-летний житель Веревского поселения Даниил Игнатьев.

Итоги конкурсной программы по номинациям.

«Самый лучший садовый (дачный) участок»:

1 место - Зленко Виталий Анатольевич, Веревское поселение

2 место - Малявкина Ирина Николаевна, Сиверское поселение

3 место - Федорова Тамара Ивановна, Войсковицкое поселение

 

«Ветеранское подворье»:

1 место - Юнина Валентина Владимировна, Сиверское поселение

2 место - Беспалова Мария Михеевна, город Коммунар

3 место - Минаева Екатерина Васильевна, Новосветское поселение

 

«Лучший пчеловод»:

1 место - Васильев Александр Николаевич, Дружногорское поселение

2 место - Береговой Денис Викторович, город Коммунар

3 место - Подольский Владимир Анатольевич, Пудостьское поселение

 

«Лучшее личное подсобное хозяйство»:

1 место - Спиридонова Ирина Леонидовна, Пудостьское поселение

2 место - Елисеева Нина Степановна, Сусанинское поселение

3 место - Артамонова Елизавета Григорьевна, Вырицкое поселение

 

«Лучшие умелые руки»:

1 место - Басов Алексей Валерьевич, Рождественское поселение

2 место - Котенко Зинаида Владимировна, Кобринское поселение

3 место - Порох Татьяна Викторовна, город Гатчина.

 

Наград были удостоены все победители по номинациям и участники смотра-конкурса. Отдельно были отмечены самые активные и творческие гатчинцы.

Подробности читайте в газете «Гатчинская правда».

Кстати, в следующем году гатчинское «Подворье» отметит четверть века.

 

Татьяна Можаева