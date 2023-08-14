В Ленобласти ― ежегодный конкурс среди активистов и сельских старост
Работу неравнодушных жителей, которые реализуют волонтерские, благотворительные проекты и локальное благоустройство, оценит жюри ежегодного конкурса «Инициативный гражданин Ленинградской области».
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«По итогам активно участвующие в преобразованиях своих поселений старосты, члены общественных советов и инициативных комиссий, чьи реализованные за год проекты будут признаны лучшими, получат призы, ― пояснила Лира Бурак, председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области являющегося оператором конкурса.
Приём заявок от администраций муниципальных районов и городского округа, в которых работают инициативные жители, начинается 14 августа и продлится до 27 октября.
В этом году призовой фонд для поощрения инициативных ленинградцев ― более 700 тысяч рублей.
Положение конкурса и подробная информация – в специальном разделе сайта комитета.
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