В Ленобласти ― ежегодный конкурс среди активистов и сельских старост

«По итогам активно участвующие в преобразованиях своих поселений старосты, члены общественных советов и инициативных комиссий, чьи реализованные за год проекты будут признаны лучшими, получат призы, ― пояснила Лира Бурак, председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области являющегося оператором конкурса.

Приём заявок от администраций муниципальных районов и городского округа, в которых работают инициативные жители, начинается 14 августа и продлится до 27 октября.

В этом году призовой фонд для поощрения инициативных ленинградцев ― более 700 тысяч рублей.

Положение конкурса и подробная информация – в специальном разделе сайта комитета.