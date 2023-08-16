«Летняя карусель» в Карташевской

- Такого размаха детских талантов наш маленький клуб ещё не видел: более 30 (!) номеров - хореографические, вокальные, инструментальные, хоровые выступления. Современные и классические произведения звучали в исполнении юных музыкантов на скрипке, домре, фортепиано, флейте, гитаре и трубе, - поделились сотрудники Карташевского сельского клуба.

С дебютом на этой сцене можно поздравить участников вокальной студии «Чижик» Кобринского ДК – это Аня Трошина, Диана Иванова, Лиза Голубева (руководитель), Александра Савоненко. Своим эмоциональным исполнением песни Водяного из мультфильма «Летучий корабль» покорил сердца зрителей Артём Трошин. Традиционно бурными овациями был встречен Филипп Пискун, который не единожды выходил на сцену с гитарой и скрипкой.

Кульминацией концерта стало выступление сводного детского хора и ансамбля ложкарей.

Это результат летней работы педагогов и сотрудников клуба, сумевших организовать, увлечь и объединить дачную детвору на летних каникулах. Много слов благодарности звучало в адрес Александры Рутковской, Ирины Лысенко, Николая Петунина и руководителя клуба Анны Градович.

Источник: https://vk.com/kartashevskiyklyb