Земельные сертификаты – ветеранам СВО

Право на землю под строительство дома или создание садового участка во Всеволожском районе получил местный житель, доброволец Игорь Шалонин. В ближайшее время через эту процедуру пройдут многие наши бойцы – право на получение земельного сертификата было закреплено решением областного ЗакСа от 7 июня.

1. Кто может получить земельный сертификат?

Право получения «Земельного сертификата», который можно будет обменять на земельный участок, возникло у граждан следующих категорий:

- граждан с постоянной регистрацией в Ленинградской области, заключивших контракт о прохождении военной службы либо контракт о добровольном содействии в выполнении задач ВС РФ в ходе СВО с 01.06.2023;

- граждан с постоянной регистрацией в Ленинградской области, заключивших контракт о прохождении военной службы или добровольном содействии ВС РФ в ходе СВО до 01.06.2023, награждённых государственными наградами за заслуги, проявленные в ходе СВО;

- членов семей погибших граждан РФ, указанных выше, в случае их гибели до реализации ими права на получение земельного участка.

2. Как получить сертификат на земельный участок?

За оформлением земельного сертификата необходимо обращаться в администрацию муниципального района или городского округа по месту жительства. Решение о предоставлении сертификата принимается в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления. Сертификат предоставляется не позднее 10 дней со дня принятия решения.

3. Когда можно будет обменять сертификат на землю?

Право на реализацию земельного сертификата возникает со дня, следующего за днём окончания действия контракта; у членов семей погибших граждан – с момента выдачи им земельного сертификата. Земельный сертификат действует бессрочно, и реализовать его можно в любом районе Ленинградской области.

4. Как можно использовать полученную землю?

При реализации сертификата можно выбрать любую земельную категорию: для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства, садоводства и т.д.

5. А если ветеран СВО не подпадает под требования закона?

Для тех, кто не попадает под обозначенные критерии, возможно получить земельный участок в порядке очереди при наличии статуса «ветеран боевых действий». Земельные участки для индивидуального жилищного строительства в аренду, с возможностью бесплатного выкупа после строительства дома, и для ведения садоводства в собственность. Для подачи заявления необходимо обращаться в администрацию муниципального района/городского округа. Нужна прописка на территории Ленинградской области.

Алексей Астапчик