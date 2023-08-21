Жителей Гатчины приглашают 28 августа на акцию «Редкая фракция»

На акции будут принимать ВСЕ ФРАКЦИИ, включая привычные бутылочный ПЭТ /1\, HDPE /2\, металл, макулатуру, а также баллончики из-под дезодорантов и освежителей, бумажные подложки из-под яиц, втулки от бумаги и полотенец, аудио и видео кассеты, ручки, фломастеры, упаковка дой-пак от майонеза, детского пюре, тюбики и тубы от кремов и зубных паст и др. Внимание! На акции больше не принимают пищевое стекло. Сейчас по городу установили большое количество контейнеров под стекло, поэтому все стеклянные бутылки и банки относите, пожалуйста, в ближайший к вашему дому контейнер.

На акции вас также будут ждать:

- «Круговорот вещей в народе» (детские игрушки, канцелярия, предметы интерьера, украшения женские и детские, материалы для рукоделия и творчества).

- Благотворительный фонд «Благо Дари» - можно помочь и принести фонду то, что очень нужно его подопечным.