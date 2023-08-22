«Российский флаг – к победам смелый шаг»

Под флаг-шоу сводный военный хор с солистом Сергеем Фиксом и ансамбль «Белые ночи» исполнили песню «Россия».

С Днем государственного флага Российской Федерации всех поздравили руководители города и района Виталий Филоненко и Людмила Нещадим. Виталий Андреевич напомнил историю славных побед, тесно связанную с Российским флагом:

- Под этим трехцветным стягом князь Потемкин присоединил Крым и Тавриду, нынешние Херсонские и Николаевские земли. Генералиссимус Александр Суворов под этим флагом взял Измаил и присоединил Бессарабию, император Александр I разбил первоклассную европейскую армию Наполеона и победоносно вошел в Париж. Под этими стягами генерал Брусилов в 1914 году нанес десять сокрушительных ударов в Карпатах и обратил в бегство венгерско-австрийскую армию. Генерал Юденич, командующий Кавказским фронтом, наголову разбил турок, которые отказались от Кавказа… И сейчас наша армия под этим флагом сражается с новой угрозой – неонацизмом. Поверьте, мы освободим нашу Новороссию и Малороссию – они были, есть и будут под Российским флагом, – сказал глава Гатчины и района.

Гатчинцев поздравляли депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Людмила Тептина и Татьяна Бездетко, волонтер Гатчинского дворца молодежи Анна Карпович.

- Для каждого из нас момент, когда под звуки гимна развевается наш российский флаг, переполнен гордостью за Отечество. Пусть российский флаг как можно чаще поднимается в честь наших новых побед! – пожелала Людмила Тептина.

Кульминацией праздника стал торжественный подъем государственного флага. В Год педагога и наставника этой чести были удостоены ученик Гатчинского лицея № 3 Тамерлан Гумеров – победитель и призер муниципального этапа школьной олимпиады по физике и математике, полуфиналист «Большой перемены» и его педагог-наставник – заместитель директора по воспитательной работе Гатчинского лицея № 3 Олеся Маточинская, а также победитель первенства Ленинградской области 2023 года по спортивной гимнастике Алёна Ветрова и тренер-преподаватель высшей категории, заместитель директора по учебно-воспитательной работе Гатчинской ДЮСШ №1 Светлана Пометько.

Почетные гости подошли к флагштоку, и под звуки Российского гимна в исполнении хора «Акварель», группы «Лазурица» и студии «Фортиссимо» с солистом Виталием Хабалаевым флаг поднялся ввысь.

В этот день пятеро юных гатчинцев получили главный документ страны. Временно исполняющая обязанности начальника 1 отделения отдела по вопросам миграции УМВД России по Гатчинскому району Ксения Иванова торжественно вручила паспорт гражданина Российской Федерации Анастасии Васильевой, Софии Рыжих, Анжелике Русс, Анастасии Феофановой и Владиславу Комиссарову. Руководители Гатчины и района Виталий Филоненко и Людмила Нещадим поздравили ребят и вручили им подарки.

…На празднике говорили о символах нашей страны, о значении цветов Российского триколора. Глава Гатчинской администрации Людмила Нещадим, обращаясь к участникам мероприятия, подчеркнула, что флаг дорог каждому из нас:

- Во все времена наш народ шел к победам со знаменем в руках. В лице гатчинцев я поздравляю всю великую Россию с Днем государственного флага – нашего великого символа.

Екатерина Дзюба