Что такое апостиль и для чего требуется

Апостиль – это штамп, соответствующий требованиям Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов, заключенной в г. Гааге 05.10.1961 (далее – Конвенция), проставляемый компетентным органом на российском официальном документе или на отдельном листе, скрепляемым с этим документом, и удостоверяющий подлинность подписи и должность лица, подписавшего документ, и/или подлинность печати или штампа, которыми скреплен этот документ (в соответствии со статьей 2 Федерального закона от 28.11.2015 № 330-ФЗ «О проставлении апостиля на российских официальных документах, подлежащих вывозу за пределы территории Российской Федерации»).

Например, для трудоустройства за границей требуется апостилированный диплом об окончании вуза, а для поступления в зарубежный вуз - апостилированный аттестат. В некоторых случаях страны требуют апостилировать не только оригинал, но и перевод нотариальной копии этих документов.

Стоит учесть, что апостиль имеет юридическую силу не во всех государствах, а только в тех, которые подписали Конвенцию, в их числе страны Латинской Америки, ЕС, США. В других же государствах, как Канада, ОАЭ, страны Африки требуется консульская легализация. Также, между государствами могут быть заключены двусторонние договоры, соглашения, конвенции, в рамках которых документы могут приниматься без какой-либо легализации. Например, российские документы действуют без апостиля в странах СНГ, Латвии, Чехии, Эстонии и других.

Главное управление Минюста России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (далее – Главное управление) проставляет апостиль на официальных документах, выданных государственными органами исполнительной власти, судами, на документах, оформленных нотариусами, нотариальных копиях российских документов и их нотариальных переводах, а также на документах, выданных МФЦ, при условии, что документы совершены на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Необходимо иметь в виду, что за проставлением апостиля на оригиналах документов об образовании, оригиналах документов, выданных органами ЗАГС, а также на справках о наличии (отсутствии) судимости и справках о реабилитации необходимо обращаться в компетентные органы, уполномоченные на проставление апостиля таких документов. Стоит также отметить, что дипломатические, консульские, коммерческие и таможенные документы апостилированию не подлежат, для них существуют другие способы легализации.

Проставление апостиля является государственной услугой, порядок ее оказания определен административным регламентом, который утвержден приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 4 мая 2017 г. №75.

Для проставления апостиля можно обратиться напрямую в Главное управление для подачи документов в ходе личного приёма, отправить документы почтой или курьерской почтовой службой, а также обратиться в МФЦ. Документы для проставления апостиля принимают все отделения МФЦ Ленинградской области, 58 отделений МФЦ в Санкт-Петербурге, а также мобильные сервисы госуслуг.

При подаче документов на проставление апостиля необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность, официальный документ, который нужно апостилировать. Можно представить квитанцию об уплаченной государственной пошлине.

Дополнительная информация по вопросам проставления апостиля, номера телефонов и график работы размещены на сайте Главного управления в разделе «Деятельность в сфере международной правовой помощи и проставления апостиля».

Олеся Лещук, ведущий специалист-эксперт отдела международной правовой помощи и проставления апостиля