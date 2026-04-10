«Гатчинской правде» – 95!

Уважаемые читатели, в честь знаменательной даты мы объявляем творческий конкурс «С правдой по жизни», в котором могут принять участие все желающие: взрослые, дети и даже целые семьи.

Всё очень просто: вы отвечаете на наши вопросы до 5 мая. Самые интересные истории мы опубликуем в газете, а лучшим авторам вручим эксклюзивные сувениры с символикой «Гатчинской правды» и оформим подписку на 2-е полугодие 2026 года.

Вопросы:

- Давно ли ваша семья выписывает (покупает, читает) газету «Гатчинская правда»? Кто и когда стал первым подписчиком в вашей семье?

- Расскажите, чем дороги номера газеты, которые хранятся в вашем семейном архиве?

- Как «Гатчинская правда» повлияла на вашу жизнь или жизнь близких и родных людей? Расскажите интересные случаи из вашей жизни, связанные с «Гатчинской правдой».

Ждем ваших ярких, смелых, веселых и неожиданных рассказов!

Присылайте свои истории на электронную почту gtnpravda@mail.ru или в сообщения нашей группы в социальной сети «ВКонтакте» с пометкой «творческий конкурс».

Удачи всем участникам!